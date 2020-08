U&D, aria di crisi tra Sossio Aruta e Ursula Bennardo? Quest’ultima è uscita allo scoperto raccontando tutta la verità

Sossio Aruta e Ursula Bennardo si sono conosciuti e innamorati a “Uomini e Donne”. Protagonista per diversi anni del trono over lui, sua corteggiatrice lei, i due dopo una frequentazione durata qualche mese sono diventati una coppia a tutti gli effetti. Nessuno avrebbe scommesso un centesimo su Sossio, il quale ha sempre avuto la fama di playboy e invece, proprio Ursula è stata la donna che lo ha fatto capitolare.

Dopo una parentesi burrascosa vissuta a “Temptation Island”, dove Aruta si avvicinò pericolosamente ad una delle tentatrici, la Bennardo lo perdonò e insieme tornarono più forti di prima. La prova tangibile del loro amore è la piccola Bianca, la figlia della coppia nata poco meno di un anno fa. Per Sossio è la terza bambina, mentre per Ursula la quarta, difatti entrambi hanno figli da precedenti relazioni.

Tra loro mai una nube ha addensato il loro amore, dopo il periodo negativo vissuto nell’isola delle tentazioni. Adesso però qualcosa sembra turbare gli equilibri di coppia e una crisi pare che sia in atto. Numerosi fan di Sossio e Ursula, si sono accorti che i due non si seguono più su Instagram di punto in bianco. E in effetti pare che fosse davvero così.

Ma non è tutto, la coppia che è sempre apparsa felice e innamorata sui social, da una settimana non compare più insieme. Sossio ha pubblicato dei post in solitaria, mentre Ursula si è trincerata dietro un silenzio sulla sua vita privata (di solito posta spesso momenti di vita quotidiana) se non per pubblicizzare alcuni prodotti. La notizia ha subito fatto il giro del web e ha insospettito e non poco.

Adesso però è arrivata la verità ed è stata la stessa Bennardo ad uscire allo scoperto, raccontando come stanno le cose tra lei e Sossio attraverso delle Instagram sotries. Nessuna crisi è all’orizzonte e la coppia continua a vivere felice il loro amore. I due hanno ripreso a seguirsi su Instagram e una volta che il gossip è esploso, l’ex dama ha deciso di fare chiarezza sulla questione.

Trattandosi di pettegolezzi infondati, la Bennardo indignata è intervenuta sui social, sbottando: “Non ci siamo lasciati. Non sanno come perder tempo e quindi inventano. Mi dispiace che lo facciano su una famiglia“. La donna ha concluso il suo sfogo, ironizzando: “Ora sono a letto con un altro“. Insomma nulla di grave è accaduto e nessuna separazione tra Sossio e Ursula è avvenuta. La diretta interessata ha subito spazzato via il gossip che l’ha vista coinvolta.