U&D, Anna Tedesco parla della violenza sulle donne: "Una malattia che danneggia tutti"

Anna Tedesco è conosciuta grazie alla sua partecipazione a “Uomini e Donne“, dove ricopre il ruolo di dama del trono over. All’interno del talk show dei sentimenti, ideato e condotto da Maria De Filippi, Anna ha fatto molto discutere e parlare di se, soprattutto si è attirata le critiche dell’opinionista Gianni Sperti, il quale crede che la donna abbia una relazione fuori dalla trasmissione, in particolar modo non gli è mai risultato chiaro il legame esistente tra la Tedesco e Giorgio Manetti.

In questo periodo però, anche Anna è chiusa in casa, in quarantena, a causa della pandemia da Coronavirus e, esattamente come tantissime persone, affida i suoi pensieri ai social network, in modo da poterli condividere con i suoi numerosi fan. Nelle ultime ore, la dama del trono over si è espressa a proposito della violenza sulle donne e attraverso il proprio profilo Instagram ha pubblicato il suo pensiero.

Dapprima, la donna ha postato una foto di una mascherina e poi la seguente didascalia: “La violenza è una malattia che danneggia tutti indipendentemente dalla causa“. Numerosissimi sono stati i messaggi dei followers che hanno apprezzato le parole della dama e si sono detti d’accordo con lei e così Anna ha proseguito cercando di far aprire gli occhi alle donne che subiscono violenza: “Un uomo violento non merita il tuo amore… Merita sicuramente una denuncia“.

Diversi sono stati gli hastag che hanno accompagnato lo sfogo di Anna, tra i quali spicca: “#noallaviolenzasulledonne e #stopallaviolenza. Insomma il pensiero forte e deciso della dama è stato ampiamente condiviso e chissà se rivedremo nuovamente la Tedesco a “Uomini e Donne”. Difatti la trasmissione riprende con regolarità, si ritorna in studio seppur senza il pubblico e in molti so sono domandati se Anna farà ancora parte del parterre femminile.

I fan lo hanno direttamente chiesto alla dama, ma quest’ultima ha preferito trincerarsi dietro il silenzio e non ha risposto. Dunque non resta che attendere la messa in onda della prima puntata del trono over di “Uomini e Donne” per scoprire se Anna farà ancora o meno parte del parterre femminile più apprezzato della televisione italiana.