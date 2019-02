U&D, Anna Tedesco: l’ex dama del trono Over festeggia il compleanno ma Giorgio Manetti declina l’invito

Anna Tedesco è stata sicuramente una delle protagoniste principali del Trono Over di Uomini e Donne della scorsa edizione non solo per la sua travagliata storia d’amore con Nino Castanotto ma soprattutto per i rumors sulla sua amicizia molto stretta con Giorgio Manetti. Proprio per questo motivo la stessa, stanca dei continui attacchi da parte di Gianni Sperti, aveva deciso di abbandonare il parterre del programma di Maria De Filippi.

L’opinionista infatti aveva sempre puntato il dito contro il rapporto tra i due e il fatto che Anna e Giorgio avessero una frequentazione anche al di fuori del trono Over. Critiche e polemiche erano insorte contro di loro anche da parte degli utenti e telespettatori che spesse volte si erano riversati sui social per commentare negativamente questa amicizia.

Nonostante tutti i due hanno sempre negato un coinvolgimento anche se molti giornali di gossip, durante la loro permanenza al trono Over, hanno pubblicato molte foto dei due tra le quali alcune relative al compleanno di Anna Tedesco dove, durante la festa organizzata in suo onore nel 2018, c’era anche Giorgio Manetti. A distanza di un anno però sembra che Anna abbia festeggiato senza il suo fedele amico e lo si evince dlla foto pubblicate sul profilo Instagram della dama di Gubbio dove il Gabbiano non è apparso.

Inutile dire che questa assenza è subito parsa all’occhio dei moltissimi fan e follower della trasmissione di Maria che immediatamente hanno pensato che tra i due i rapporti si fossero interrotti. Per il momento ne Anna ne Giorgio hanno rilasciato dichiarazioni in merito ma non è detto che non lo facciano nei prossimi giorni visto anche che la stessa dama ha spesse volte dimostrato il suo interesse di ritornare nel parterre di Uomini e Donne.

Giorgio da quanto si è evinto durante questi mesi sembra essere felice e tranquillo assieme alla sua nuova fidanzata che lo segue passo passo anche per quanto riguarda il suo nuovo progetto lavorativo. Non ci resta dunque che attendere per vedere se ci saranno novità in merito ma soprattutto se Anna si troverà nuovamente faccia a faccia con il suo ex Nino Castanotto.