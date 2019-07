U&D, Angela Nasti e il calciatore Kevin Bonifazi: un mare di critiche dal web, interviene anche Raffaella Mennoia

La scelta di Angela Nasti a “Uomini e Donne“, con grande sorpresa di tutti, è stata Alessio Campoli. La loro conoscenza si è presto interrotta poco dopo l’uscita dal programma, con grande delusione di tutti i loro fan che speravano in un bel lieto fine.

Ora, la sorella dell’influencer Ludovica Nasti, sta ricevendo una marea di critiche per la sua storia con il calciatore Kevin Bonifazi, iniziata presumibilmente alla fine di giugno quando i due sono stati avvistati insieme a Formentera. Subito sul web sono apparsi commenti che mettevano in dubbio la serietà della Nasti durante il percorso sul trono e l’accusavano di aver agito solo per business.

Uomini e Donne, Angela Nasti sommersa di critiche dopo la fine della sua storia con Alessio Campoli

Accanto all’ultima foto della Nasti, postata sul profilo Instagram con la frase “Mi sento così felice“, i suoi followers le chiedono come mai le sono serviti mesi e mesi di trono per scegliere un fidanzato e una volta fuori le sono bastati pochi giorni. La risposta della ragazza non si fa attendere: “Poteva passare un giorno, un mese o un anno mi avreste giudicato ed attaccato a prescindere, così come avete fatto dal primo giorno. Non spreco fiato a giustificarmi perché ho talmente la coscienza pulita che non saprei che dirvi. Siate felici”.

Altri mettono l’accento sulla professione della sua nuova fiamma, il ragazzo è calciatore, e da qui di nuovo allusioni a interessi economici. Questa volta, però, scende in campo anche Chiara Nasti, sorella di Angela, in sua difesa: “Te lo meriti cucciola mia. Ps: vi ricordo che possiamo mantenerci perfettamente da sole, forse non vi è chiaro“.

In molti, poi, si trovano d’accordo nell’affermare che non vedono l’ora che giunga settembre e la Nasti possa tornare negli studi di “Uomini e Donne” per avere un confronto con l’ex Alessio Campoli. A questo proposito, direttamente dalla redazione del programma, ha commentato anche Raffaella Mennoia. Il braccio destro di Maria De Filippi ha rivelato ai fan che le chiedevano delucidazioni in merito alla faccenda: “È stata invitata a settembre con Alessio, capiremo. Grazie”, lasciando intendere che la questione è ancora aperta e anche loro sono in attesa di chiarimenti.