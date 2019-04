U&D, Angela Di Iorio sulla De Filippi: "Fredda e distaccata, non ci è permesso toccarla e salutarla"

Come tutti ricorderanno, Angela Di Iorio ha preso parte al programma Uomini e Donne per poi decidere di lasciare in lacrime per sempre gli studi del programma; l’ex dama in una recente intervista rilasciata al sito Datasistemi.net, ha voluto svelare qualche piccolo retroscena sulla conduttrice.

Stando a quanto dichiarato dalla Di Iorio, Maria De Filippi sarebbe una persona fredda alla quale i partecipanti della trasmissione non sarebbe permesso nemmeno avvicinarsi e a tal proposito, le sue parole per attestare tale affermazione sono state: “Io lo dicevo alla redazione. “Ma sono antipatica a Maria?”. Ce l’ho sempre avuta contro. Maria io me la sono sempre vista contro, io piangevo e loro ridevano. Io a Maria la stimavo così tanto come donna, la vedevo alla nostra portata, seduta sulle scale con i jeans. Invece no è molto fredda, è distaccata, non possiamo toccarla o salutarla, dobbiamo alzare la mano durante la puntata, se vogliamo parlare. Una volta le dissi: “Mi dai un bacio”, ma lei rispose: “No la prossima volta”.

L’ex dama sostiene di essere stata trattata male sin dall’inizio e gli scontri con gli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari l’avrebbero indotta più volte a riconsiderare la sua partecipazione nel programma; secondo la Di Iorio, Gianni e Tina le sarebbero andati sempre contro prendendola in giro e non campendo le sue reali intenzioni di trovare una tranquillità economica vista la fase anziana di vita a cui stava andando in contro.

La sua più grade delusione è stata nei confronti d Maria De Filippi e anche se tutti le chiedono di ritornare nel programma, l’ex dama ha intenzione di farlo solo se riceverà delle scuse da parte della conduttrice anche se secondo lei questo non accadrà mai.

Angela afferma di volere delle scuse anche per il modo in cui è stata trattata e ammette di non avercela fatta più ed è proprio per il fatto di piangere sempre e stare male che si è vista spinta a lasciare il programma.