U&D, Andrea Zelletta e Natalia Paragoni raccontano come procede la loro storia d’amore

Andrea Zelletta e Natalia Paragoni, sono una delle coppie più belle formatesi lo scorso anno nel trono classico di “Uomini e Donne“. Nel talk show dei sentimenti, in onda su canale 5 e condotto da Maria De Filippi, Andrea era il tronista e Natalia la sua corteggiatrice. Dopo mesi intensi, vissuti tra liti e momenti sereni, Andrea fece la sua scelta, scegliendo proprio la Paragoni.

Il percorso dei due ragazzi è stato molto profondo, fin dall’inizio, ovvero fin da quando Andrea arrivò come tronista e Natalia era già lì perchè corteggiatrice del collega di trono di Andrea, Ivan Gonzalez. Da quel momento la ragazza fu contesa tra i due tronisti, ma alla fine lei decise di corteggiare Andrea e Ivan scelse Sonia Pattarino.

Al momento della scelta, Andrea preferì Natalia alla sua rivale Klaudia, e da quel momento i due hanno dato vita ad un’intensa storia d’amore che ancora oggi va avanti ed è culminata in una convivenza tra i due. A distanza di mesi dalla scelta, i due sono stati intervistati dal settimanale “Uomini e Donne Magazine” e lì hanno raccontato come procede la loro storia d’amore.

La coppia appare felice e raggiante, racconta che tutto procede a gonfie e vele, difatti lo stesso Andrea ha dichiarato: “Stiamo bene, molto bene. Dopo sei mesi di relazione e convivenza, tutto procede a gonfie e vele. Ci troviamo benissimo insieme“. Hanno raccontato che il momento più bello è stato quando le loro famiglie si sono conosciute, quella di Natalia ha raggiunto, a Taranto, la famiglia di Andrea e oggi entrambi si sentono trattati come figli.

La convivenza è partita fin da subito e alla domanda se hanno mai parlato di matrimonio e figli, Natalia ha risposto: “Di matrimonio ne abbiamo parlato. E’ il sogno di entrambi. Anche figli ne vorremmo, diciamo che se fosse capitato subito ne sarei stata felice“. Alle parole di Natalia hanno fatto eco quelle di Andrea: “Il matrimonio è nei nostri progetti, magari non sarà una cosa imminente, ma la vogliamo entrambi. Per i bambini, vorrei vivermi qualche anno la nostra quotidianità prima di allargare la famiglia“.

Insomma Andrea e Natalia appaiono sempre più felici, sereni e innamorati. Dopo la poca limpidezza che vede coinvolti i tronisti di “Uomini e Donne” negli ultimi anni è sempre bello sapere che una coppia si è formata perchè alla base c’era e c’è del sentimento vero e non semplice business. Non resta che fare gli auguri a questi due ragazzi per il loro futuro insieme.