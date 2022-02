Ultimamente alcuni personaggi del programma Uomini & Donne stanno facendo molto parlare di sè. Questo è ad esempio il caso di Andrea Nicole, una delle troniste più belle e apprezzate dal grande pubblico, che ha intrapreso una storia assieme al corteggiatore Ciprian. Entrambi sono ritornati di recente nello studio di U&D, dove la Nicolw ha anche avuto modo di confrontarsi con Maria De Filippi. Ai fan lei stessa si è raccontata. Ma c’è una cosa che questi ultimi non avevano mai visto.

Subito dopo la fine del loro percorso all’interno del programma, Andrea Nicole e Ciprian hanno cominciato la loro storia, che si è trasformata anche in una bella vita di coppia assieme, in quanto c’è stata una convivenza tra i due. Entrambi hanno poi anche spiegato a tutti i motivi che c’erano dietro la loro scelta: per il loro comportamento la Nicole e Ciprian si sono scusati con i propri followers. Fino a quando poi lei non ha fatto perdere letteralmente la testa ai fan.

La foto in costume

E visto che i due hanno cominciato a raccontarsi ai propri followers la Nicole ha deciso di mostrarsi, in tutto e per tutto a loro. Ed è qui che arriva una bellissima foto in costume che la mostra in tutto il suo splendore. Il fisico mozzafiato della Nicole è piaciuto proprio a tutti. Tantissime le reaction arrivate alla foto.

Lei ha indossato un costume nero con una scollatura che ha fatto letteralmente venire i brividi ai fan. Lo scatto è stato anche condito con una dichiarazione d’amore per lo stesso Ciprian: per far ciò la Nicole ha utilizzato una frase pronunciata da Pablo Neruda. Questo fa capire come l’amore tra i due stia andando a gonfie vele.

La bellezza e la sensualità di Andrea Nicole hanno fatto molto parlare la Rete. Andrea Nicole è diventata molto nota al grande pubblico anche per la sua particolare storia personale, in quanto ha affrontato un lungo percorso che poi l’ha portata a cambiare sesso. “Non ci credo che prima eri un maschio, quanto sei bella” – così aveva detto inoltre Ciprian alla sua dolce metà.