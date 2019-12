"U&D", Andrea Damante e la sua Claudia Coppola: romantico week end sulla neve

Nel mondo del gossip è difficile non imbattersi nel nome di Andrea Damante, storico personaggi del noto dating show “Uomini e Donne” di Maria De Fillipi. Andrea infatti fu il ragazzo che fece perdere la testa all’attuale influencer, Giulia De Lellis; i due sembravano una coppia felice insieme, fino al giorno della tragica scoperta di Giulia, quando capì che il suo Andrea la tradiva.

Le strade dei due si divisero definitivamente, ma nonostante tutto, c’è chi ha tratto non poco vantaggio da questa tragica rottura d’amore. La De Lellis nella fattispecie, da questa avventura disastrosa ne ha addirittura tratto un libro di grande successo, dal titolo accattivante e allo stesso modo eloquente: “Le corna stanno bene su tutto ma io stavo meglio senza.“

Oggi Andrea Damante sembra che si stia frequentando con una nuova ragazza, Claudia Coppola; lungi ancora dal rendere ufficiale il rapporto, i due però stanno trascorrendo tanto tempo insieme, e sembra addirittura che i due abbiano deciso di uscire allo scoperto.

Infatti in tanti pensano che i due siano a un passo dal fidanzamento, e rendere ufficiale il tutto, ma pare che, almeno per il momento, la coppia preferisca continuare in questo modo. Nessuno dei due prima d’ora aveva postato foto su instagram insieme, ma proprio di recente, tra le ultime instagram stories del bel Veronese, sono apparse delle foto molto eloquenti.

Dalle storie infatti si intuiva che i due ragazzi si stessero dirigendo in una località di montagna, dove pare che i due abbiano deciso di passare le vacanze natalizie imminenti. In molti sospettano che la relazione, quasi sicuramente, andrà avanti, visto che è un modus operandi sostanzialmente diverso quello di Damante, dove i suoi flirt non duravano oltre una settimana, mentre la relazione con la Coppola dura da molte settimane. Molto probabilmente la ragazza è un’ottima candidata nel prendere il posto della De Lellis.