U&D: Alessandro Zarino e la serata goliardica trascorsa a Napoli

Alessandro Zarino è uno dei volti del momento. Il giovane ragazzo napoletano è approdato alla corte di Maria De Filippi e grazie a lei sta facendo carriera. Dapprima lo abbiamo visto come tentatore durante l’ultima edizione di “Temptation Island” e adesso possiamo ammirarlo nelle vesti di tronista a “Uomini e Donne“.

Alessandro, che non ha mai nascosto il suo passato difficile, nel quale giovanissimo ha intrapreso strade non proprio delle migliori, è stato apprezzato come tentatore a “Temptation Island”. Nel reality dei sentimenti, in onda in estate su canale 5 e condotto da Filippo Bisciglia, Alessandro ha tentato la fidanzata Jessica Battistello, instaurando con lei un legame speciale.

La vicinanza tra i due ha portato alla fine della relazione di Jessica con il suo fidanzato Andrea. Alessandro e la Battistello si sono frequentati per un po’ una volta finita la trasmissione ma tra loro le cose non sono andate bene. Allora Maria De Filippi lo ha scelto come tronista nella stagione in corso di “Uomini e Donne”, dove insieme al suo collega di trono, Giulio Raselli, spera di scegliere la donna della propria vita. Tra le sue corteggiatrici troviamo Veronica Burchielli, contesa dai due giovani.

Qualche sera fa Alessandro è stato beccato a Napoli in compagnia di alcuni ex partecipanti di “Temptation Island”, tra cui Katia, Ilaria, Nunzia, tutte fidanzate che dopo l’esperienza televisiva hanno messo fine alla loro relazione d’amore. Si è trattato di una reunion tra ragazzi che hanno vissuto insieme un’esperienza televisiva, erano presenti, inoltre, anche Nicola e Sabrina, l’unica coppia sopravvissuta.

Alessandro dalle foto appare sereno, anche se ad un certo punto ha manifestato il desiderio di congedarsi e andare a dormire. Che la redazione di “Uomini e Donne” fosse a conoscenza di questa uscita? E cosa ne penseranno le sue corteggiatrici, in primis proprio Veronica, della quale Alessandro non si fida?