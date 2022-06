U&D, Alessandro e Pinuccia al concerto di Vasco Rossi: il regalo dell’artista

Ascolta questo articolo

Alessandro Russa e Pinuccia Della Giovanna sono stati ospiti del concerto di Vasco Rossi allo Stadio San Nicola di Bari. Tempo fa, infatti, il cavaliere del trono over di “Uomini e Donne“, il dating show condotto da Maria De Filippi. aveva ricevuto in regalo dall’artista – tramite Live Nation, la multinazionale specializzata nell’organizzazione dei concerti – due inviti per partecipare ad un suo concerto.

Maria De Filippi lo aveva annunciato in studio, leggendo la lettera che accompagnava il gradito omaggio: “Con molto piacere sono qui ad invitare il signor Alessandro, partecipante della trasmissione Uomini e Donne, ad uno dei concerti di Vasco Rossi, previsti per il 2022 nella città che preferisce, insieme all’accompagnatore o accompagnatrice con cui vorrà condividere questa bella esperienza”.

Alessandro e Pinuccia insieme al concerto di Vasco Rossi a Bari

In quell’occasione il cavaliere aveva dichiarato l’intenzione di portare con sé uno dei suoi figli, lasciando perplesso il pubblico e soprattutto Pinuccia. Alla luce degli ultimi eventi, Alessandro ha deciso di farsi accompagnare dalla dama e così eccoli, seduti uno accanto all’altra, sugli spalti dello stadio San Nicola di Bari. Smoking per lui e un abito da sera per lei, eleganti e compiaciuti Alessandro e Pinuccia si godono il concerto del rocker emiliano.

I commenti social si sono scatenati dopo la diffusione delle foto sul web. Molti gli utenti felici di vederli insieme, alcuni non si sono lasciati scappare l’occasione per puntualizzare ironicamente: “Pinuccia sempre con la stessa faccia allegra“. Senza dubbio, al di là dell’espressione, la dama ha apprezzato il gesto del cavaliere, dopo la perplessità iniziale.

Alessandro, infatti, non ci ha pensato due volte e ha cambiato idea su chi portare con sé all’evento. Un po’ meno felice sarà stato il figlio di Rausa che già si pregustava l’ebbrezza di assistere al concerto con il padre, ma si sarà di certo consolato vedendolo felice e contento accanto alla sua Pinuccia.