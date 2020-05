U&D, Alberto Dandolo interviene sulla storia tra Gemma e Nicola

A “Uomini e Donne” e non solo, Gemma Galgani e Nicola Vivarelli sono sulla bocca di tutti. Il motivo? E’ presto detto: Vivarelli corteggia la dama torinese, lei ha 70 anni e lui 26. Insomma tra loro intercorrono ben 44 anni di differenza e, nonostante le critiche e gli attacchi feroci, sia in studio che sul web, Gemma e Nicola continuano imperterriti la loro conoscenza.

Nicola è un gran bel ragazzo, giovane e muscoloso e soprattutto piace alle donne, difatti la dama Valentina Autiero gli ha già messo gli occhi addosso, ma Gemma difende con le unghie e con i denti la sua preda. Ogni giorno che passa sia la Galgani che Vivarelli sono sempre più sulla bocca di tutti, tanto che anche il giornalista Alberto Dandolo è intervenuto per dire la sua.

Tutti i detrattori della coppia, capitanati da Tina Cipollari, ritengono che Nicola sia in trasmissione solo per visibilità e che Gemma non avrebbe mai dovuto accettare la corte di un ragazzo così giovane. Chi invece è intervenuto in difesa della coppia è stato proprio Dondolo, il quale ha pubblicato sul proprio profilo Instagram, un lungo sfogo dove sbottando, ha attaccato duramente gli haters: “Voi che sapete dove è il giusto, cosa è giusto…Voi che non avete dubbi…Mi fate paura…Chi siete voi per decidere cosa è consono o cosa non lo è per gli altrui cuori e corpi?“.

Secondo il giornalista, gli altri credono di sapere sempre tutto e poi prosegue difendendo ancora la coppia composta da Gemma e Nicola: “Che questa sia una storia vera, verosimile o foriera di menzogne a fini mediatici non è affar nostro. La verità non è un obbligo“. Il pensiero di Dondolo è molto chiaro, la storia tra la Galgani e Vivarelli che sia vera o meno, non sta a noi giudicarlo.

Il suo pensiero ha diviso i followers e se da un lato c’è stato chi si è detto completamente d’accordo con il giornalista, dall’altro c’è stato chi invece dice di non poter assolutamente accettare che una donna di 70 anni frequenti un ragazzo di 26. Insomma la faccenda è davvero contorta e a prescindere dalle offese, la differenza di età tra i due è davvero tanta.