U&D, al capolinea la storia tra Veronica e Giovanni. Lei ammette di aver commesso un grave errore: "E’ colpa mia"

Il burrascoso finale della scorsa stagione di “Uomini e Donne” (burrascoso a causa del Coronavirus) oltre all’insolita frequentazione tra Gemma e Nicola Vivarelli, ci ha restituito anche la coppia composta da Veronica Ursida e Giovanni Longobardi. Veronica, dopo la conoscenza terminata in un mare di polemiche e accuse reciproche, con il cavaliere Armando Incarnato, ha conosciuto Giovanni.

In studio nessuno credeva alla veridicità dei sentimenti della Ursida, tanto che a più riprese è stata criticata, da Gianni Sperti in primis. Longobardi decise di abbandonare lo studio da solo, ma Veronica, abbastanza presa da lui, decise di seguirlo. Da quel momento la coppia ha dato vita ad una relazione alla quale erano davvero in pochi a crederci.

Giovanni e Veronica si sono mostrati sui vari social, durante tutta l’estate, felici, innamorati e affiatati, fino all’inaspettato epilogo delle scorse settimane. La notizia era che i due si fossero lasciati, salvo poi mostrarsi insieme in pubblico nuovamente, in occasione del compleanno del cavaliere. Ma non è tutto, la coppia è definitivamente scoppiata e a ufficializzarlo, nelle ultime ore, è stata la stessa Ursida.

Veronica, si è lasciata andare ad un lungo sfogo su Instagram dove, non solo ha annunciato la fine della storia con Giovanni, ma si è anche assunta interamente la colpa di quanto accaduto. Le sue parole non lasciano spazio a dubbi: “Quando finisce una storia si dice che gli errori sono nel mezzo! Beh…Non sempre è così…Colpa mia e solo mia…“.

Lo sfogo della donna, è proseguito con quest’ultima che ha confessato di aver commesso un grave errore: “Ti amo, ma ho fatto un grave errore! Ormai è tardi! Perdonami…Sei stato un gran signore, e io ho sbagliato…Non mi perdonerò mai!“. Veronica non dice di che errore si tratta, ma se l’ha portata a perdere Giovanni, sicuramente dietro vi è qualcosa di grave, come essa stessa ha riconosciuto.

In chiusura, la dama ha ammesso: “Purtroppo anche le favole finiscono…Finiscono anche a causa delle principesse…E questa è la fine della mia favola…“. La storia sembra essere definitivamente naufragata e chissà che non ci sia un ritorno di fiamma, magari complice la ripresa di “Uomini e Donne” che potrebbe vederli nuovamente in studio per raccontare cosa è realmente accaduto.