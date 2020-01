U&D, Aida Nizar critica aspramente Gemma Galgani: "Non si fa, vergogna!"

L’ex gieffina spagnola, Aida Nizar, ha fatto molto discutere durante la sua partecipazione alla quindicesima edizione del reality show condotto da Barbara D’Urso su Canale 5: impossibile non ricordare il forte scontro con Baye Dame che costò l’eliminazione di quest’ultimo e il ritiro di tantissimi sponsor dal programma a causa dell’atteggiamento violento del ragazzo contro la Nizar.

Ora, Aida ha voluto commentare l’atteggiamento della dama più famosa del parterre femminile del trono over di “Uomini e Donne”: Gemma Galgani. Interpellata dai suoi followers circa la condotta di Gemma nel programma, non ha trattenuto il suo disappunto per i comportamenti della dama torinese con Juan Luis e ha esternato il suo pensiero in una Instagram Story.

Uomini e Donne, trono over: Aida Nizar non condivide il comportamento di Gemma Galgani

Secondo la Nizar, che come abbiamo visto durante il GF dice sempre quello che pensa senza nessuna remora, i comportamenti della Galgani sono inaccettabili: “Mamma mia! Veramente, mi vergogno per lei!. Ma c’è una donna come questa? Sta sempre chiedendo un bacio, un bacio!“, riferendosi all’esterna in cui Gemma si era dimostrata molto disponibile a baciare il cavaliere napoletano che, invece, puntualmente si è sempre tirato indietro.

La Nizar non solo critica le avances troppo esplicite di Gemma, ma si domanda anche come si possa permettere questo tipo di atteggiamento in una trasmissione: “Come si può permettere questo?“, tirando in ballo quindi la padrona di casa Maria De Filippi. Aida, scioccata per il comportamento della Galgani, poi afferma che l’amore non si chiede in quel modo, ma deve nascere in maniera spontanea tra due persone.

Infine commenta che se fosse stato Juan Luis Ciano ad insistere in quel modo con Gemma, il pubblico lo avrebbe massacrato di critiche e condannato: “Ma poverino lui! Come si può permettere questa denigrazione”, chiosa concludendo l’esuberante donna spagnola.