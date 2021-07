U&D, addio tra Samantha e Alessio. E’ bufera: il sospetto di un accordo e le parole di un’ex dama

Samantha Curcio è stata la prima tronista curvy della storia di “Uomini e Donne” e ha scelto di uscire dagli studi di Canale 5 abbracciata ad Alessio Ceniccola. Il loro percorso non è stato dei più semplici, soprattutto a causa dell’insicurezza della ragazza che non si sentiva del tutto all’altezza del suo corteggiatore.

La sua scelta è comunque ricaduta su Ceniccola, facendo storcere il naso ai tanti fan che non hanno mai creduto in un reale interesse tra i due. A confermare questi dubbi, arriva ora la notizia del loro addio via social tramite una Instagram Story pubblicata dalla ex tronista in cui accusa il ragazzo di non averla raggiunta, preferendole serate di divertimento nei vari locali.

Ma sul web la questione non convince e in molti hanno iniziato ad insinuare l’ipotesi che tutto sarebbe stato organizzato ad arte proprio dai due ragazzi, con la speranza di attirare l’attenzione su di loro e, come accade spesso in questo ultimo periodo, riuscire ad aumentare di qualche migliaia di followers le loro pagine social.

Ad intorbidire ancora di più le acque sono spuntate alcune foto che ritraggono Alessio in compagnia di una misteriosa ragazza. Samantha ha puntualizzato che non sarebbe questa la vera ragione dell’addio, ma ecco che ci pensa Deianira Marzano a infittire ancora di più il mistero.

Il mistero delle foto di Alessio Ceniccola

In pratica, la sempre attenta influencer, ha rivelato di aver ricevuto le immagini da una pagina Facebook: “Quando mi sono arrivate le foto di Alessio, fu una pagina di frasi d’amore a mandarmele. Il giorno dopo fui contattata dalla ragazza che aveva scattato le foto e mi disse ‘guarda io queste foto le ho mandate solo a Samantha, non mi spiego come possano essere arrivate a te'”, e questo ha reso Daianira alquanto sospettosa.

Insomma, si potrebbe supporre che dietro l’invio delle foto alla Marzano, potrebbe esserci lo zampino proprio di Samantha, anche se in sua difesa si è alzata la voce di una ex dama, Luisa Monti. Mesi indietro, lei e il suo futuro marito Salvo sono stati ospitati dalla trasmissione per annunciare le loro nozze e in quell’occasione Luisa ha avuto modo di conoscere l’ex tronista: “Samantha è la classica ragazza della porta accanto, non si è mai montata la testa, non è artefatta e si mostra così com’è. Non si può piacere a tutti e il suo trono è stato già un trono diverso dagli altri”. Attendiamo nei prossimi giorni nuovi sviluppi.