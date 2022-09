U&D, addio tra la Del Taglia e Colombo. Lo sfogo di Eugenio: "Appena ha potuto me l’ha messo in quel posto"

Ascolta questo articolo

Si erano conosciuti negli studi di “Uomini e Donne” e tra loro era stata subito passione. Ora, tra Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia sembra essere tutto finito, dopo una lunga storia d’amore e la nascita di due splendidi bambini. L’annuncio è arrivato via social direttamente da Francesca, ma la risposta di Colombo potrebbe scatenare un putiferio.

L’ex corteggiatrice del dating show di Maria De Filippi ha postato una IS in cui annunciava ai suoi fan la rottura definitiva con Eugenio, chiedendo tra l’altro di rispettare la loro privacy e questo momento complicato, reso ancora più difficile dalle brutte notizie circa la salute della loro cagnolina Mia alla quale è stata diagnosticata una brutta malattia che non le lascerebbe molto tempo.

Crisi tra Del Taglia e Colombo: l’annuncio di Francesca

Colombo nel mese di agosto aveva informato i suoi followers circa la crisi con la moglie: “È vero, è un momento un po’ delicato tra me e Francesca. È un problema non dettato da chissà cosa, tradimenti e queste cavolate qua, ma dove dall’altra parte viene a mancare un sentimento. Siamo in una situazione dove stiamo cercando di capire cosa fare del nostro futuro visto che abbiamo due bambini e soprattutto se questo sentimento può tornare o no”, ora invece la situazione è precipitata e le cose tra loro sono cambiate e a renderlo noto è sempre Eugenio con un rabbioso e triste sfogo su Instagram dopo aver letto le parole di Francesca.

La ragazza, infatti, ha pubblicato un post in cui non ha voluto specificare quali fossero i motivi che hanno condotto la coppia a prendere la decisione definitiva di dirsi addio: “Aspettavo di dare la notizia della rottura del mio rapporto con Eugenio avvenuta una settimana a dopo un anno di crisi solo per una questione di un grosso problema che è subentrato pochi giorni fa, dove hanno diagnostica un brevissimo tempo di vita rimasto alla cagnolina Mia (…) Per l’affetto e la stima che avete dedicato alla mia storia d’amore e alla mia famiglia mi sento in dover di dover scrivere almeno queste due righe, ma per il resto vi chiedo e vi prego di rispettare la fine di una storia dove all’interno ci sono due bambini che ora sono gli unici a dover essere tutelati e rispettati al massimo”.

Il duro sfogo di Eugenio Colombo

Dopo aver letto queste parole Colombo esplode lanciando una bomba che sembra cambiare tutta la versione della storia. Il ragazzo conferma di essere partito con lei per questo viaggio che, però, era programmato già da tempo per lavoro e una volta tornati hanno appreso la triste notizia riguardante la loro cagnolina.

Eugenio non si ferma qui e continua dimostrando astio verso la sua – ormai – ex moglie: “La signorina (riferendosi alla moglie Francesca, ndr) fregandosene di tutto è stata 3 giorni in hotel con qualcuno. Questo è lo schifo. Inutile che scrive che era in un momento difficile. Con questo chiudo una storia con una persona che non vale niente. Tutto questo il giorno dopo del viaggio. Purtroppo non riesco a metterci la faccia in questo momento, ma da questi tre giorni mi sono reso conto di essere stato degli anni con una persona che non mi meritava e che appena ha potuto me l’ha messo in quel posto. Esiste il karma… Sono veramente schifato”. Conclude poi facendo sapere di essere tornato a Verona dalla sua famiglia.