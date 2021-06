Ubaldo Lanzo parla de l’isola e della sua vita privata: "Sono bisessuale tendente al gay"

Tra i concorrenti della quindicesima edizione de “L’isola dei famosi“, condotta da Ilary Blasi insieme ai tre opinionisti Tommaso Zorzi, Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi, troviamo Ubaldo Lanzo. Prima di sbarcare in Honduras si è fatto notare nel programma di Piero Chiambretti come cromatologo, ma occupa anche il ruolo di stilista e color designer.

Ovviamente ottiene una grande popolarità partecipando al reality, ove purtroppo però è costretto ad abbandonare il programma per rientrare in Italia e sottoporsi ad alcune cure mediche. Le motivazioni precise sono state svelate durante la sua ultima intervista rilasciata alla trasmissione radiofonica “Non succederà più“, condotta da Giada Di Miceli su Radio Radio.

L’intervista di Ubaldo Lanzo

Rivela di aver dovuto lasciare “L’isola dei famosi” poiché, dopo essersi mangiato un granchio con la chela, gli si è spaccato un dente, precisamente l’incisivo. In Honduras con questo dolore riesce a resistere per ben quattro settimane, ma per via di una infezione i medici hanno costretto Ubaldo nel lasciare definitivamente il reality.

Sui naufraghi ammette di aver legato con Angela Melillo, Francesca Lodo, Valentina Persia, Ignazio, Andrea Cerioli, Drusilla Gucci e Matteo Diamante, ove dovrebbe ospitare quest’ultimo nelle prossime settimane. In Honduras si è scontrato fortemente con Vera Gemma, ammettendo però di essersi chiarito con lei una volta finita la loro avventura in Honduras. Infine, concludendo l’argomento dei suoi ex compagni di viaggio, parla di Fariba Tehrani: “Quando ci siamo visti in studio lei mi guardava io la ho salutata ma lei mi ha risposto “ciao a me?” Salutare è educazione”.

Nella parte finale dell’intervista chiarisce la sua situazione sentimentale: “Non pratico sesso da 28 anni con una donna. Con gli uomini non lo ho mai fatto, ma mai dire mai… ho corteggiatrici e corteggiatori ma io credo nel vero amore è finché non sento le campane non faccio nulla. Quando ho fatto sesso con una donna mi è piaciuto. Però secondo me sono bisessuale tendente al gay“.