Tutta la verità sul bacio tra Gemma Galgani e Giorgio Manetti al Maurizio Costanzo Show

Sul bacio tra Gemma Galgani e Giorgio Manetti al Maurizio Costanzo Show ne sono state dette di ogni colore. Addirittura è stata lanciata anche la fake-news di un loro ritorno di fiamma, smentito prontamente nel gruppo ufficiale del cavaliere fiorentino. Adesso, in un’intervista su “Uomini e Donne Magazine” i due protagonisti della vicenda decidono di uscire allo scoperto e raccontare finalmente tutta la verità su questo loro bacio.

Durante il talk show di Costanzo, sulle note della canzone dei Pooh “Noi due nel mondo e nell’anima“, Gemma e Giorgio hanno iniziato a ballare insieme e la dama torinese rivela che è stata proprio lei a invitare il suo ex a ballare: “La musica mi portava verso di lui, l’ho guardato negli occhi e gli ho chiesto, senza vergogna, se avesse voluto ballare con me. Lui ha accettato“.

Giorgio giustifica questa sua scelta di ballare: “Mi sono mostrato nei suoi confronti educato e premuroso, com’è mia abitudine (…) ho pensato che potesse farle piacere ballare con me“. La descrizione del ballo che fanno entrambi è molto differente: Gemma ha una visione sognatrice e fatalista, mentre Giorgio non gli da tutta questa importanza.

Ecco la verità sul bacio tra Gemma e Giorgio

Arrivano anche a parlare del bacio e, anche in questo caso, il loro modo di vedere le cose è molto differente: Gemma, pur ammettendo che quel gesto poteva rappresentare un “bacio di congedo“, precisa anche: “Ho sentito un trasporto sincero da parte di tutti e due“, ma allo stesso tempo non vuole parlarne oltre per rispetto all’uomo che sta iniziando a frequentare.

Giorgio raffredda subito gli animi e afferma: “Il bacio è stato richiesto dal pubblico in sala… Mi piace scherzare! Forse l’ho voluto accontentare” e, per l’ennesima volta, ribadisce che non potrà iniziare più nessuna storia tra lui e Gemma, né ora né mai! Il discorso è chiuso definitivamente.