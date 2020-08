Triangolo Belen, Stefano, Alessia, Dagospia insiste: "La fonte è insospettabile e affidabilissima"

Solo perché nelle ultime settimane si è parlato d’altro, credevate che fosse finita? Non è assolutamente così. Il triangolo composto da Belen Rodriguez, Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi è tornato in auge. E ancora una volta a far si che ciò accadesse è stato Roberto D’Agostino, fondatore del portale “Dagospia”, colui da cui tutto è partito.

La fine del matrimonio bis tra De Martino e la Rodriguez ha si infiammato il gossip dell’estate, ma lo ha fatto solo parzialmente perché ciò che lo ha reso davvero intrigante è stata proprio l’indiscrezione lanciata da “Dagospia“: Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino amanti segreti. Erano i primi di luglio quando il portale parlava di un flirt tra la conduttrice e il ballerino, flirt che non solo coinvolgeva pezzi da 90 del mondo dello spettacolo, ma sconvolgeva letteralmente il mondo del gossip.

Da quel momento è partito una sorta di gioco al rilancio, dove i diretti interessati smentivano e D’Agostino forniva nuovi, esilaranti dettagli. Mentre Stefano pubblicamente ammetteva che fosse tutta una bufala, lo stesso dicasi per Belen, Alessia è pian piano tornata a farsi vedere con suo marito Paolo Calabresi Marconi, con il quale si vocifera aria di crisi. “Dagospia” dal canto suo, viaggiava su un binario opposto, portando alla luce il retroscena dell’iPad e del fiore viola.

Arriviamo ad oggi, dove tutto sembra tacere. La Marcuzzi è tornata a sorridere al fianco del marito, Belen pare sia impegnata in un nuovo flirt e De Martino si gode gli ultimi momenti di questa estate che ormai volge al termine. E proprio quando il gossip era ormai impegnato su altri fronti, ecco che in un’intervista rilasciata al settimanale “Novella 2000”, D’Agostino ha nuovamente buttato benzina sul fuoco.

Roberto è convinto della relazione tra Stefano e Alessia e se oggi quest’ultima si mostra in pubblico con il marito è solo per sedare gli animi. Le sue parole sono chiare: “l gossip Marcuzzi-De Martino? Una storia che ha coinvolto personaggi di primo livello. Una trama fantastica. Hanno smentito? E che altro dovevano fare? Avevano tutto da perdere e niente da guadagnare. È partito il teatrino familiare“.

Dunque, i comportamenti assunti dai diretti interessati dopo che la bomba è stata sganciata, sono serviti solo a zittire le malelingue e fare in modo che il gossip venisse presto dimenticato. Ma Dago ha rilanciato, affermando sibillino: “La fonte è insospettabile e affidabilissima“. Quale sarà questa fonte? Per essere insospettabile, potrebbe trattarsi di qualcuno vicinissimo ai protagonisti della vicenda.