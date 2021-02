Tragedia per Stefano De Martino, la nonna muore per un incidente domestico

In queste ore Stefano De Martino sta vivendo un grave lutto. Sua nonna Elisa, che aveva 85 anni e che per il ballerino è sempre stata un punto di riferimento, una sorta di “seconda mamma“, è morta a causa di un incidente domestico. Non è dato conoscerne i dettagli, ma sembra che la donna, abituata a dispetto dell’età a svolgere da sola le faccende domestiche, abbia preso una brutta caduta in casa, caduta che purtroppo le è stata fatale.

Questo è quello che hanno riportato diversi giornali locali campani, che non hanno specificato le dinamiche dell’incidente. Si sa solo che l’anziana donna non è morta sul colpo: ci sarebbero stati dei tentativi di soccorrerla, trasportandola in ospedale, ma si sono rivelati vani, dal momento che di lì a poco nonna Elisa è spirata. È stata resa nota, inoltre, la data dei funerali.

Morta la nonna di Stefano De Martino

Le esequie funebri si terranno nel pomeriggio di sabato 6 febbraio presso la chiesa Spirito Santo di Torre Annunziata, a Napoli. Torre Annunziata è la città Natale dell’ex marito di Belen Rodriguez, dove vive ancora la sua famiglia e dove vivevano anche i nonni. La signora Elisa era rimasta vedova del marito, che si chiamava Stefano proprio come il nipote.

L’uomo è morto nell’estate del 2016: l’ex ballerino di “Amici”, che in quel momento si trovava in vacanza con Belen e Santiago a Ibiza, aveva lasciato in fretta e furia la Spagna per partecipare ai funerali. Negli anni, Stefano De Martino ha ricordato spesso il nonno su Instagram, affermando che lui e sua nonna rappresentavano l’amore vero, una coppia inossidabile come erano quelle d’altri tempi, che trascorrevano l’intera vita insieme.

Per adesso Stefano, che proprio l’altro giorno ha esordito come attore nella fiction Rai “Che Dio ci aiuti”, dove ha interpretato se stesso – non ha scritto nulla sui social, dove comunque stanno arrivando centinaia di messaggi di cordoglio. Probabilmente il dolore è ancora troppo forte per riuscire ad esternarlo.