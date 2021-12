Tragedia per Nick Cannon: il figlio di 5 mesi è morto per un tumore al cervello

Una immensa tragedia ha colpito la famiglia di Nick Cannon, che ha annunciato la scomparsa del figlio di piccolo di soli 5 mesi durante l’ultima puntata del Nick Cannon Show. Il piccolo Zen, che Cannon ha avuto con la modella Alyssa Scott, è morto a causa di un tumore al cervello che non gli ha lasciato scampo.

“Oggi è una puntata speciale per tanti motivi, ma non sarà un giorno facile. Non l’ho fatto sapere a nessuno, neanche alla troupe“, ha esordito il rapper, attore e presentatore americano, “Ho avuto un weekend orribile“. Cannon ha mostrato al pubblico una foto del figlio, iniziando a spiegare che quando Zen, il suo settimo figlio, aveva due mesi ha notato che la sua testa sembrava troppo grande.

“Respirava in modo strano, e quando aveva due mesi ho notato che aveva una testa grande. Non gli ho dato tanto peso, ma ho voluto portarlo dal dottore per controllare il suo respiro”, racconta il presentatore di America’s Got Talent. “Pensavamo che sarebbe stata una visita di routine“. Purtroppo il dottore ha individuato fluidi che si stavano accumulando nella testa del bambino, e un tumore maligno che necessitava un intervento.

Il bambino è stato sottoposto alla delicata operazione, durante la quale hanno anche drenato il liquido dalla sua testa. “Avevamo ancora fede e speranza. Siamo andati avanti, lui giocava con i suoi fratelli e sorelle, ho abbracciato ogni momento“. La salute di Zen è peggiorata durante la Festa del Ringraziamento, quando il suo tumore ha cominciato a crescere sempre più velocemente, e la star ammette che hanno capito che il suo tempo stava per finire.

Cannon ha passato il weekend con il figlio in California, portandolo insieme ad Alyssa a vedere l’alba sull’oceano, prima di prendere un volo per New York per girare lo show. “Questo weekend è stata l’ultima volta che ho abbracciato mio figlio“, ha ammesso il musicista piangendo. L’artista ha elogiato la compagna Alyssa, definendola “la donna più forte che io abbia mai visto. Mai una litigata, mai arrabbiata. Era emotiva quando ce n’era bisogno, ma è sempre stata e sarà sempre la mamma migliore“.

Zen era il quarto figlio di Nick Cannon nato negli ultimi 12 mesi ed il suo settimo figlio in totale. Zen era nato il 23 giugno, nove giorni dopo i gemelli Zion Mixolydian e Zillion Heir partoriti da Abby De La Rosa il 14 giugno, mentre lo scorso Dicembre è arrivata la figlia Powerful Queen avuta con Brittany Bell, con la quale Nick condivide anche il figlio di 4 anni Golden. Cannon è anche genitore dei gemelli di 10 anni Moroccan e Monroe avuti con l’ex moglie, la cantante Mariah Carey.