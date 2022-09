Tragedia per l’attrice Megan Hilty: la sorella incinta, il cognato e la nipote muoiono in un incidente aereo

Ascolta questo articolo

Una tragedia immensa ha colpito la famiglia dell’attrice americana Megan Hilty. In un terribile incidente aereo avvenuto il 4 settembre, hanno purtroppo perso la vita la sorella, il cognato e la nipotina di 23 mesi. Aggiunge drammaticità alla notizia il fatto che la sorella Lauren Hilty fosse incinta del secondo figlio, un maschietto che avrebbero chiamato Luca.

Lauren, il marito Ross Mickel e la loro figlia Remy Mickel erano a bordo di un idrovolante che si è schiantato sullo stretto di Puget, vicino all’isola di Whidbey nello stato di Washington, domenica 4 settembre. 10 le vittime nel terribile schianto, avvenuto intorno alle 3 del pomeriggio, tra cui il pilota Jason Winters. Le altre vittime, identificate dalla polizia, sono Patricia Hicks, Sandra Williams, Luke Ludwig, Rebecca Ludwig, Joanne Mera e Gabrielle Hanna.

La famiglia dell’attrice 41enne ha confermato la terribile notizia in un comunicato ufficiale. “Siamo incredibilmente rattristati e più che devastati dalla perdita dei nostri amati Ross Mickel, Lauren Hilty, Remy e del loro bambino che doveva ancora nascere, Luca“, legge il comunicato. “Il nostro dolore collettivo è inimmaginabile. Vogliamo ringraziare i primi soccorritori, i servizi di emergenza, la guardia costiera ed i cittadini che hanno partecipato alle ricerche e ai tentativi di salvataggio dopo lo schianto“.

La famiglia chiede che i media rispettino la loro privacy in questo momento doloroso, porgendo le loro condoglianze alle famiglie delle altre vittime dell’incidente, e ringraziando gli amici, i parenti ed il pubblico per il loro supporto. Non è al momento chiara quale sia stata la causa dello schianto del velivolo.

Megan Hilty, nota per essere stata protagonista telefilm musical “Smash” messa in onda in Italia da La5 e Mya, è un’amata attrice di Broadway grazie alle sue incredibili doti canore. La star non ha ancora al momento commentato la notizia della scomparsa della sorella e della sua intera famiglia.