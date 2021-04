Tragedia per Ashley Cain, la figlia di 8 mesi muore di leucemia

La piccola Azaylia Cain non ce l’ha fatta, ed è stata sconfitta dalla leucemia a soli 8 mesi. A dare il terribile annuncio il padre, l’ex calciatore Ashley Cain, che in un post di Instgram ha scritto: “Riposa in paradiso, Principessa. Ti terrò sempre nel mio cuore fino a che non potrò tenerti nuovamente tra le mie braccia in paradiso“.

L’ex calciatore e la compagna Safiyya Vorajee avevano reso pubblica la lotta della bambina contro la malattia fin dall’inizio. Azaylia era stata diagnosticata con una rara forma di leucemia mieloide acuta quando aveva solo due mesi, ed ha passato il resto della sua breve vita a lottare contro questo straziante male. Nei suoi soli 8 mesi di vita, è stata sottoposta a 4 cicli di chemioterapia.

Una battaglia pubblica, con entrambi i genitori che hanno costantemente tenuto aggiornati i follower sui social con notizie sulla progressione della malattia della bambina, che ha raccolto la solidarietà da persone di tutto il mondo, incluse celebrità come Dwayne ‘The Rock’ Johnson.

L’ex centrocampista del Coventry City e la sua compagna hanno postato una delle ultime foto della bambina prima della soa scomparsa. La madre ha scritto “Sei il mio angelo, il mio battito, la mia anima. Rip, mia preziosa bambina, sarai sempre con me impressa nel mio cuore“. La coppia aveva recentemente raccolto oltre 1,5 milioni di sterline per un viaggio a Singapore nel tentativo di salvare la vita alla piccola tramite un trapianto, ma le condizioni di Azaylia sono peggiorate ed i medici hanno trovato tumori in tutto il suo corpicino, lasciando i genitori senza speranze.

Nel corso dell’ultima settimana erano iniziate le cure palliative per Azaylia, che aveva iniziato a soffrire di convulsioni, ed i dottori avevano avvisato la coppia che non le restavano molti giorni da vivere. La battaglia pubblica della piccola ha ispirato oltre 100mila persone in tutto il mondo ad iscriversi alle liste di donatori di midollo osseo.