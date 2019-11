Tradimenti reali, tutti quelli confermati o presunti

La serie televisiva “The Crown 3“, che sta avendo molto successo, ha portato alla luce un presunto tradimento della Regina Elisabetta: in una puntata si insinua che la donna abbia tradito il Principe consorte Filippo. L’amante, secondo quanto raccontato dagli attori, sarebbe stato l’amministratore delle scuderie, Lord Porchester, che la Regina chiamava affettuosamente Porchie.

La nuova fonte di gossip, poco importa che il flirt sia stato vero o solamente presunto, ha alimentato la lunga lista di tresche che, negli anni, sono state attribuite ai membri delle Royal Families di tutta Europa. E’ proprio il Regno Unito quello che, già nei decenni scorsi, ha dato più spunti ai giornalisti delle pagine rosa: il caso più celebre è stata la relazione tra il Principe Carlo d’Inghilterra e Diana Spencer. Durante un’intervista che aveva come protagonista la fine del matrimonio tra i due, la donna ha ammesso i tradimenti da parte di entrambi e riferendosi a Carlo ha detto: “Eravamo in tre in questo matrimonio. Era un po’ troppo affollato“.

Qualche decennio dopo, a alimenatre le pagine rosa, è stato proprio il figlio della coppia, William, che è stato accusato di aver stretto un’amicizia un po’ troppo intima con la vicina di casa Rose Hanbury. I Duchi di Cambridge, non hanno mai confermato il periodo buio ma hanno approfittato dei riflettori puntati su di essi per mostrarsi più uniti che mai.

Come nel caso di William e Kate, non esistono prove nemmeno dei numerosi tradimenti che il Principe Filippo avrebbe riservato a Queen Betty: i più esperti affermano che il Duca di Edimburgo avrebbe iniziato a tradire la moglie già i primi tempi dopo le nozze. Tra i flirt che gli sono stati attribuiti si è parkato dell’attrice e cantante Pat Kirkood, la scrittrice Daphne Du Maurier, l’attrice Anna Massey e la nobildonna Helene Cordet Faufounis.

Anche il Principato di Monaco non si è risparmiato, negli anni, per quanto riguarda a tresche e prresunte tali: Stephanie di Monaco, ad esempio, chiese il divorzio alla sua ex guardia del corpo Daniel Ducruet dopo aver visto delle foto mentre l’uomo faceva sesso con una ballerina di striptease. Mentre questo caso non ammetteva smentite, su Alberto di Monaco invece si aggirano solo sospetti di tradimento: si dice che a poche ore dal matrimonio, la Principessa Charlene di Monaco, tentò di fuggire ma fu fermata all’aeroporto di Nizza dalla Polizia francese; il motivo sarebbe stato la scoperta di un terzo figlio illegittimo dell’uomo avuto quando stava già con lei.

Nel 2010, invece, a tener banco sui giornali era Re Carlo Gustavo di Svezia che, attraverso una sua biografia non autorizzata, si è insinuato che organizzava festini a luci rosse con modelle e attrici appena ventenni. Il tutto mentre era già sposato con la Regina Silvia; dopo quella notizia, la donna, si tolse l’anello nuziale per un po’ ma ora, evidentemente, ha perdonato i tradimenti. Anche la Spagna non è uscita immune dagli scandali: l’ex Re Juan Carlos avrebbe tradito, per molti anni, la moglie Sofia di Grecia con la bella nobile tedesca Corinne Zu Sayn-Wittgenstein.