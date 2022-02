Durante la seconda puntata del suo one woman show Michelle Impossible, Michelle Hunzike ha avuto come ospite l’attrice romana Ambra Angiolini che, senza fare il nome di Massimiliano Allegri, ha apertamente ammesso di essersi sbagliata sul suo conto.

L’ex ragazza di Non è la Rai, ha dichiarato: “2017, oggi che siamo nel 2022 posso dire che mi ero proprio sbagliata”. I più attenti telespettatori, quelli che non si lasciano sfuggire nulla, hanno percepito che, con quelle parole, la Angiolini volesse lanciare una frecciatina a Massimiliano Allegri, alludendo alla loro relazione che si sarebbe conclusa lo scorso anno, in modo molto burrascoso, per via del tradimento del suo ex. Ma c’è chi spera che tra i due non sia ancora finita, nonostante tutto, interpretando le parole dell’attrice in termini ottimistici.

Cosa è accaduto in puntata

La padrona di casa Michelle Hunziker e Ambra Angiolini si sono cimentate in una sorta di sfida riguardante chi, tra le due, ha commesso più errori, incominciando ad elencare gli sbagli meno gravi, passando per quelli adolescenziali, lavorativi, familiari, in tutte le loro vesti di compagne, mamme e donne mature.

Toccando ogni ambito, evidenziando le loro imperfezioni e fragilità, Michelle e Ambra hanno dimostrato di essere donne comuni, della porta accanto, oltre ad esibirsi, ballando e cantando insieme, a testimonianza del feeling speciale che le lega e che è l’emblema dell’amicizia e della solidarietà che solo due donne intelligenti come loro riescono ad avere. Inutile dire che la puntata è stata un successo.

L’intervista è terminata con una risata che suona tanto di volersene fregare di tutti gli errori ormai commessi perchè il passato è passato. Ma Allegri? E’ davvero archiviata la storia oppure nel cuore della Angiolini c’è ancora posto per lui? Questo non ci è dato saperlo e il gossip mormora. Ambra ha concluso così: “Sono venuta qua per risolvere , per dirti quello che ti ripeto sempre: tu sei una paillettes, chissà quante paillettes ci stanno guardando e quelle non può spegnerle nessuno perché basta un piccolo raggio di luce per farle illuminare. Nessuno può spegnere le nostre paillettes”.