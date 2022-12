Totti-Noemi, l’ex marito di lei spara a zero sulla coppia: le accuse sui figli minorenni

Ascolta questo articolo

Non c’è pace per la neo coppia formata da Francesco Totti e Noemi Bocchi. Quando sembrava che le acque si fossero calmate e i due innamorati sono finalmente usciti allo scoperto, smettendo di nascondersi, ecco che a sopresa arriva un’intervista esclusiva che il settimanale “Chi” ha fatto all’ex marito della Bocchi, nonché padre dei suoi due figli, ovvero Mario Caucci.

L’intervista esce sul numero del settimanale in edicola a partire da oggi, mercoledì 14 dicembre 2022. Facoltoso imprenditore nel campo del marmo e patron del Tivoli Calcio, Mario Caucci non è in buoni rapporti con l’ex moglie Noemi Bocchi. Anzi. Quando lo scorso marzo si erano diffuse le prime voci non confermate in merito alla frequentazione tra la Bocchi e Totti, l’uomo aveva commentato usando parole di dubbio gusto nei confronti di quella che è pur sempre la madre dei suoi figli.

L’intervista a Mario Caucci, ex marito di Noemi Bocchi

“Totti ha tutta la mia comprensione, io so bene cosa c’è oltre l’immagine di mia moglie…” aveva dichiarato Caucci, “penso che da tutta questa storia, se vera, c’è solo lei che ne può trarre un vantaggio mediaticamente, mentre al Capitano tutta la mia comprensione”. E l’uomo non c’è andato leggero neanche nell’intervista esclusiva rilasciata al giornale diretto da Alfonso Signorini, nella quale ha rivolto accuse gravissime a Noemi Bocchi.

In primis, quella di non aver tutelato i loro figli mentre si alzava il polverone mediatico della sua relazione con Totti. Caucci se l’è presa anche l’ex calciatore, che non è stato capace di mettere da parte la sua voglia di protagonismo a fronte di diversi minori coinvolti loro malgrado in questa vicenda (non solo i due figli di Noemi Bocchi, ma anche Isabel Totti, che è ancora una bambina).

Al grido di “Vi racconto io chi è davvero la mia ex moglie”, che è la frase che campeggia stamattina sulla copertina di “Chi”, Mario Caucci ha descritto una donna falsa e opportunista, una sorta di arrampicatrice sociale che dalla storia con Francesco Totti ha solo da guadagnare.