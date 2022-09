Totti, la confessione shock: "Ilary mi ha tradito per prima"

Ascolta questo articolo

Quando fu annunciata la separazione tra Francesco Totti ed Ilary Blasi, la coppia rilasciò un comunicato in cui chiedeva che venisse rispettata la loro privacy e quella dei loro figli. Dopo mesi di voci, Francesco non ce l’ha più fatta ed ha rilasciato una scottante intervista ad Il Corriere della Sera, nella quale ha sparato a zero contro la ex moglie. “Ho letto troppe sciocchezze, troppe bufale. Alcune hanno anche fatto soffrire i miei figli. Ora basta“.

L’ex calciatore ha raccontato di avere iniziato una relazione con Noemi Bocchi a capodanno, prima della separazione, ma spiega:”Ho letto che il colpevole della rottura sarei soltanto io, ma non sono stato io a tradire per primo“. Totti scende poi nei dettagli del tradimento di Ilary, spiegando anche che erano coinvolte altre persone che la aiutavano a tenere nascoste le relazioni extraconiugali.

“Sono cominciate ad arrivarmi le voci: guarda che Ilary ha un altro. Anzi, più di uno“, spiega Francesco nell’intervista, dicendo che gli avvertimenti sono arrivati da diverse persone, alcune delle quali molto fidate, e quindi in lui è nato il sospetto. L’ex calciatore ha quindi deciso di spiare nel telefono della moglie. “Non l’avevo mai fatto in vent’anni, n é lei l’aveva mai fatto con me. Le ho guardato il cellulare. E ho visto che c’era una terza persona, che faceva da tramite tra Ilary e un altro“.

La “terza persona” era Alessia, parrucchiera ed amica di Ilary, mentre l’amante “è una persona totalmente diversa da me, che appartiene a un mondo lontanissimo dal mio, e per fortuna“. Per Totti, un fulmine a ciel sereno che è stato un duro colpo. “È stato uno choc. Non solo che Ilary avesse un altro; ma che potesse avere interesse per un uomo del genere. Eppure l’ha avuto“.

Totti ha commentato anche sulle voci delle cassette di sicurezza svuotate, accusando la Blasi di avere portato via anche i Rolex sostenendo che le fossero stati regalati, ” ma se sono orologi da uomo… Mi rifiuto di pensare che sia questione di soldi. Semmai, è un dispetto“, e lamenta la vacanza di Ilary con la figlia Isabel, dicendo “se l’ è portata in barca in Croazia“.