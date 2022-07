Totti-Ilary, svolta choc: il ruolo di Alvin nella loro separazione

Ascolta questo articolo

Ormai è la notizia del momento. Ilary Blasi e Francesco Totti, come si sa, si sono lasciati dopo 17 anni di matrimonio e 20 in totale di storia d’amore. La loro unione aveva commosso tutti gli italiani e come si ricorderà il matrimonio tra Totti e la Blasi fu un evento che trasmisero anche le televisioni di tutta Italia. A 17 anni da quel magico momento la favola è finita nel peggiore dei modi, con lui che avrebbe scoperto un tradimento di lei tramite alcuni messaggi sul telefonino della ormai ex moglie.

In queste ore moltissime personalità del mondo dello spettacolo sono intervenute sulla vicenda, tra tutti l’ex re dei paparazzi Fabrizio Corona, che ha utilizzato parole al vetriolo nei confronti di Ilary Blasi. Corona ha affermato che “le dichiarazioni di Ilary Blasi come al solito sono fuori luogo anche in momenti personali dolorosi. Egoriferite ed accusatrici. Dopo essersi sposata in diretta tv e aver vissuto di copertine, interviste, servizi posati, scoop finti e veri, tradimenti, ritorni amorosi, foto con figli ed ogni volta esclusive strapagate, dopo essere diventata qualcuno grazie al gossip e solo perché è stata la compagna di Totti, chiede di non speculare a giornali, tv e fotografi, quando lei lo ha fatto per 20 anni” – queste le dure parole di Corona. E in queste ore circola la notizia che il presentatore Alvin avrebbe avuto un ruolo nella separazione tra i due.

Il ruolo di Alvin

Come si vocifera in questi giorni, pare che la crisi tra Totti e Ilary sia esplosa già quando lei conduceva l’Isola dei Famosi quest’anno. Come si sa il collega Alvin era inviato in Honduras e da lì dava tutti gli aggiornamenti sulla situazione dei concorrenti. Dagospia aveva lanciato la notizia della imminente separazione già nei mesi scorsi.

Molto probabilmente Alvin e Ilary nel periodo in cui lei ha condotto l’Isola dei Famosi si tenevano in contatto, e molto probabilmente il conduttore avrebbe forse saputo qualcosa sul periodo “no” che la coppia stava attraversando. Lo farebbe capire anche una frase che Alvin avrebbe pronunciato durante il discorso finale all’Isola dei Famosi. “Aveva ragione Francesco Totti, sei unica” – queste erano state le parole di Alvin, che a distanza di tempo risuonano quasi come una profezia. In quell’occasione Ilary stava per scoppiare a piangere.

“Forse una stoccata di cui il pubblico, ancora ignaro della separazione, non ha colto pienamente il senso?” – così ipotizza la testata giornalistica Fanpage. Insomma, fatto sta che dopo pochi mesi Ilary e Totti hanno comunicato la loro separazione e la sensazione è che negli ambienti del gossip la notizia fosse già nell’aria da tempo.