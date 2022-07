Totti-Ilary, la notizia sul figlio Cristian fa gelare il sangue: "Una pugnalata al cuore"

Ascolta questo articolo

“Dopo vent’anni insieme e tre splendidi figli, il mio matrimonio con Francesco è terminato“. Con questa frase Ilary Blasi nella serata dell’11 luglio ha cominciato un comunicato con il quale ha informato gli italiani della fine del suo matrimonio con l’ex capitano della Roma, Francesco Totti. Si è trattato di un fulmine a ciel sereno, che ha spiazzato l’intera opinione pubblica italiana. Nessuno infatti si sarebbe aspettato che i due si lasciassero in questo modo.

Nonostante i due avessero provato a smentire la crisi di coppia negli scorsi mesi, il comunicato inviato da Blasi e poi da Totti ha poi confermato i sospetti. La notizia era stata già lanciata da Dagospia alcuni mesi fa, quando la crisi sembra fosse ancora all’inizio. Totti ha comunicato di aver fatto di tutto per poter salvare il matrimonio, ma purtroppo senza riuscirci. E i figli hanno avuto delle reazioni particolari, in particolare Chanel, che è sparita dai social network per un pò. In queste ore circola invece una notizia che riguarda il primogenito della coppia, Cristian.

Cosa sta succedendo

Chi conosce bene la ex coppia Totti-Blasi saprà sicuramente che oltre a Chanel, la secondogenita, i due hanno avuto Cristian, primogenito, e l’ultima arrivata nel 2016 Isabel. Tutti e tre i figli sono reduci da una vacanza in Tanzania assieme alla madre, questo in modo da potersi allontanare dal clamore mediatico esploso in Italia dopo la separazione.

Lo stesso Francesco Totti aveva fatto eco a Ilary Blasi in un comunicato, affermando che tutto quello che è stato fatto fino al momento dell’annuncio della separazione è stato fatto per proteggere i loro figli. Ma nessuno si sarebbe aspettato ciò che ha deciso il figlio Cristian, l’indiscrezione circola da giorni.

Stando a quanto viene riportato sul web, Cristian avrebbe deciso di stare con il papà. Una scelta probabilmente dettata anche dalla passione in comune: il calcio. Crstian innfatti ha 17 e gioca nelle giovanili della Roma. Ogni mattina papà Francesco è solito accompagnare il figlio agli allenamenti, quindi forse anche per questa decisione logistica la scelta di Cristian è caduta su quella di stare con il papà.