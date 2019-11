Totti e Ilary: le serate che non ti aspetti in compagnia di amici "normali"

Francesco Totti e Ilary Blasi sono una delle coppie più belle, più longeve e affiatate che ci siano nel mondo dello spettacolo. I due che sono sposati da quattordici anni, hanno tre figli: Christian quattordici anni, Chanel tredici e Isabel tre. L’ex capitano e dirigente della “Roma” e la conduttrice nonostante siano famosissimi, preferiscono condurre una vita tranquilla e normale, circondati da amici non appartenenti al mondo dello spettacolo.

Dal punto di vista professionale, entrambi possono vantare carriere di tutto rispetto. Francesco è stato uno dei calciatori più amati al mondo e per tutta la carriera ha vestito, per scelta, sempre e solo la maglia della Roma. Una volta terminata la carriera da calciatore, ha iniziato quella da dirigente, sempre nella Roma, ma le cose non sono andate per il verso giusto e la scorsa estate dopo più di venti anni, Francesco e la Roma si sono detti addio.

Ilary ha da poco concluso la conduzione di “Eurogames“, un moderno “Giochi senza frontiere“, in onda su canale 5 e condotto in coppia con Alvin. Tra i programmi per i quali abbiamo visto Ilary al timone, troviamo “Le Iene“, “Il Grande Fratello Vip” e anche la cinquantaseiesima edizione del “Festival di Sanremo“.

Se la loro carriera è esplosiva e sulla bocca di tutti, diversa è la loro vita privata che hanno sempre preservato e che conducono come una coppia normale. L’ultima dimostrazione arriva dalle Instagram stories di Ilary, che filma il sabato sera trascorso con tutta la famiglia, a cena a casa di amici, tra risa, divertimento e il famoso gioco da tavolo, Taboo.

Tutti amici, seduti intorno ad un tavolo, che giocano. Questa è la normalità di cui Francesco Totti e Ilary Blasi si circondano e forse è anche il segreto di una storia d’amore che dura da quasi venti anni. Il fatto di non stare sotto l’occhio del ciclone, di non partecipare alle tante feste dei Vip, potrebbe essere un elemento fondamentale.