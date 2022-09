Totti e Ilary, la Bruganelli pubblica la presa in giro di Bonolis: impazza la polemica

Ascolta questo articolo

Dopo le ultime dichiarazioni di Francesco Totti riguardanti i rolex che a suo dire sarebbero stati sottratti dall’ex moglie Ilary Blasi con l’aiuto del padre di lei, anche Paolo Bonolis e consorte hanno voluto dire a loro, ma il commento sulla faccenda non è stato per nulla apprezzato dai loro followers.

L’ironia, a volte pungente, di Bonolis si incastra perfettamente con il carattere altamente sarcastico della moglie Sonia Bruganelli, e lo hanno dimostrato anche in questa occasione, commentando le dichiarazioni di Totti circa i suoi preziosi orologi portandosi a casa un mare di critiche.

La battuta di Paolo Bonolis postata dalla moglie Sonia Bruganelli

“Dopo la Guerra dei Roses abbiamo la Guerra dei Rolex cit. Paolo Bonolis”, questo ha postato Sonia Bruganelli su Twitter. Come molti sanno, Bonolis non è solito comparire sui social e così ci ha pensato la moglie a divulgare il suo pensiero e mettendolo così, suo malgrado, al centro di aspre polemiche.

Non sono mancati, ovviamente, commenti divertiti e sonore risate, ma presto sono comparsi anche risposte di utenti che non sembrano aver apprezzato quel sarcasmo tipico della coppia: “Badate al vostro matrimonio che sta incollato solo per questioni burocratiche!”, ha twittato un hater. Sonia Bruganelli ha risposto con un: “Impazzisco!!” accompagnato da faccine che ridono. A questo commento ha fatto eco un’altra utente: “Voi state insieme solo per convenienza, lo abbiamo capito tutti…”. Forse riferendosi alla notizia uscita pochi giorni fa, peraltro confermata dalla stessa Bruganelli, della loro scelta di vivere in abitazioni diverse seppur comunicanti, proprio per continuare il loro matrimonio. Sonia ha risposto così: “Ma per convenienza di chi? Se fosse reciproca convenienza (con tutte le accezioni del caso) a chi disturberebbe? A te?”.

Appena uscito il gossip del divorzio imminente tra Totti e Ilary, la Bruganelli aveva suggerito alla coppia di non rilasciare pubblicamente dichiarazioni che avrebbero potuto danneggiare i loro figli, a quanto pare con il passare del tempo la situazione sta precipitando e i buoni propositi sono solo un lontano ricordo.