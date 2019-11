Totti e Ilary, cena in famiglia per i 14 anni del primogenito Christian

La famiglia Totti è molto amata e nonostante Ilary Blasi e Francesco Totti siano sempre sotto gli occhi dei riflettori, preferiscono condurre una vita normale e tranquilla. L’amore tra la conduttrice e l’ex calciatore e dirigente della Roma dura da quasi venti anni, e dal frutto del loro amore sono nati tre figli: Christian di quattordici anni, Chanel di tredici e Isabel di tre.

L’ottavo re di Roma, il capitano, il pupone -tutti nomignoli questi affibbiati a Totti- nonostante abbia appeso gli scarpini al chiodo da tre anni è ancora amato e venerato dai suoi tifosi. Francesco non li ha mai traditi e per tutta la sua carriera ha sempre e solo vestito la maglia della Roma. Ilary dal canto suo è una bravissima conduttrice e da poco ha terminato la sua avventura con “Eurogames“, condotto in coppia con Alvin.

E se -come detto- la loro carriera è sulla bocca di tutti, della loro vita privata si sa un pò meno. La normalità e la semplicità li ha sempre contraddistinti e insieme ai loro figli formano una delle famiglie più belle appartenenti al mondo dello spettacolo. E proprio tra i loro figli, il primogenito Christian ha compiuto quattordici anni e per l’occasione, Ilary e Francesco hanno organizzato una festa con gli amici e i parenti.

Christian, che ha deciso di seguire le orme di papà Francesco, gioca nelle giovanili della Roma. I tifosi già sognano un Totti bis, ma Francesco ha sempre dichiarato che il figlio deve volare basso. In occasione dei suoi quattordici anni, però, la festa è stata importante e tutti si sono riuniti nel locale “La villetta” a Roma.

Sui social non sono mancati gli auguri intensi di papà Francesco che ha postato una foto che lo ritrae insieme al figlio, accompagnata dalla scritta: “Stai crescendo in fretta! Buon compleanno amore mio“, e mamma Ilary che anch’essa ha postato una foto con il ragazzo sotto la quale ha commentato: “Con te sempre…ti amo“. Ilary ha inoltre pubblicato delle Instagram stories molto dolci, si tratta di foto che la ritraggono insieme al figlio da piccolo.

A fare gli auguri a Christian ci hanno pensato anche le zie Silvia e Melory, sorelle di Ilary. Oltre a ciò, sono state postate foto e Instagram stories della serata che mostrano un Christian visibilmente emozionato e felice al momento di spegnere le candeline. Non è mancata la foto con mamma, papà e le sorelle, Chanel e Isabel, anche questa postata su Instagram. Non resta che fare tanti auguri a Christian Totti per i suoi quattordici anni.