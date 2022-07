Totti e Ilary Blasi si separano, l’annuncio ufficiale della famosa e amata coppia

Ascolta questo articolo

Una storia d’amore stupenda, quella tra Ilary Blasi e Francesco Totti, tra le coppie più amate e invidiate del mondo dello spettacolo italiano. Si sono conosciuti quando lei era ancora una “letterina” di “Passaparola” con Jerry Scotti, lui il campione della Roma, er “Pupone”, presentati da un amico in comune.

Lei laziale ma senza una grande passione per il calcio, molto nervosa perchè le avevano rubato il cellulare, non sembrò subire il calcio del calciatore dagli occhi azzurri, anche perchè all’epoca fidanzata. Una conoscenza destinata a finire in un battito di ciglia? Niente affatto, perché lui, non volendo perderla, le offrí un biglietto per assistere al derby contro la Lazio e, al momento del gol, si sollevó la maglietta mostrando la scritta “Sei unica”. Una vera e propria dichiarazione d’amore a cui nessuna donna avrebbe soprasseduto.

Cosa sta accadendo

Da allora è stato tutto un crescendo, fino alle nozze da favole celebrate nel 2005 e trasmesse in diretta su Sky, i cui proventi andarono in beneficenza e l’allargamento della famiglia, con la nascita del primogenito Cristian, nato nel settembre del 2005, cui seguì, 2 anni dopo, il 13 maggio del 2007, Chanel. Solo nel 2016 è arrivata la piccoletta di casa, la bellissima Isabel. Tutto sembrava procedere a gonfie vele, sino all’ennesima notizia della rottura che sta lasciando tutti sotto choc.

E pare che i rumors degli scorsi mesi non contino, perchè Ilary Blasi e Francesco Totti annunceranno la triste notizia in un comunicato ufficiale che verrà diffuso nella serata di oggi. L’indiscrezione è stata lanciata da Dagospia, dopo che lo scorso febbraio la coppia aveva preso le distanze dalla notizia di una presunta rottura. Su Dagospia, diretto da da Roberto D’Agostino, si legge: “Stasera Francesco Totti e Ilary Blasi comunicheranno al popolo italiano, con un comunicato congiunto, la decisione di separarsi in modo consensuale”, precisando sul sito che “i problemi di casa Totti erano noti a tutti, ma nel giornalismo sportivo vige spesso al legge dell’omertà”.

Se alle voci di questa primavera, erano seguiti la smentita dal calciatore, attraverso un video su Instagram in cui chiedeva rispetto, e della stessa conduttrice dell’Isola dei Famosi che, ospite a Verissimo, parlò di indiscrezioni lanciate volontariamente da qualcuno che aveva intenzione di alimentare una macchina del fango contro lei e il marito, stavolta la cosa sembrerebbe vera.

Nei mesi scorsi vene tirato in ballo il nome di una certa Noemi, con la quale Totti avrebbe avuto una tresca, ma la cosa venne smentita. Stavolta si ritorna a parlare di separazione e se la cosa fosse confermata dai diretti interessati, si tratterebbe della fine di una storia lunga 20 anni. I due, fanno notare i più curiosi, non si mostrano da tempo insieme, da queli famosi scatti dellafamiglia immortalata al completo sui social al ristorante.Forse in serata potremmo avere la risposta.