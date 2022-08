Totti e Ilary Blasi, l’assurda scoperta dei fan al mare: "Ecco come si nascondono.."

Ascolta questo articolo

Il comunicato della separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi è stato qualcosa che nessuno si sarebbe minimamente aspettato. “Dopo vent’anni insieme e tre splendidi figli, il mio matrimonio con Francesco è terminato“– questa è stata la frase usata da Ilary Blasi nel comunicato dell’11 luglio scorso in cui clamorosamente annunciava la fine di una storia d’amore durata 20 anni e con 17 di matrimonio. Durante la loro storia la coppia ha avuto tre figli: Cristian, Chanel e Isabel.

Il più grande come si sa gioca nella Roma, mentre la secondogenita Chanel è sparita per diversi giorni dai social dopo l’annuncio della separazione, salvo poi tornare con un messaggio su Tik Tok che ha fatto discutere molto i fan, e ci si è chiesti se la frase usata dalla giovanissima sia stata proprio rivolta al padre o comunque alla situazione tra i genitori. Ma i fan hanno scoperto come si nascondono al mare Totti e la Blasi, vediamo di cosa si tratta.

Totti-Blasi, come si nascondono

Come si sa Ilary ha da poche settimane terminato una vacanza in Tanzania assieme ai suoi tre figli, ed ha fatto ritorno in Italia, dove è stata avvistata a Sabaudia, lì dove l’ormai ex famiglia Totti-Blasi ha una villa al mare. Proprio qui Francesco starebbe trascorrendo questi ultimi giorni assieme ai figli.

Cristian, giocando nell’under 18 della Roma, deve fare su e giù da Sabaudia in quanto ha cominciato gli allenamenti con la squadra. A seguirlo c’è il premuroso papà Francesco, che come si sa è anche dirigente della AS Roma. Da quanto si apprende Francesco potrà rimanere nella villa di famiglia fino almeno al 15 agosto.

Non tutti sanno che la villa (secondo quanto riportato da Caffeinmagazine) in questione ha un tunnel sotto la sabbia che permette di evitare contatti diretti con le persone e con i paparazzi per l’esattezza, e quindi Ilary e Francesco secondo i fan utilizerebbero questo strumento per recarsi sulla spiaggia evitando quindi di essere fotografati. Ma c’è chi giura che lo stesso Francesco sarà comunque beccato sul litorale di Sabaudia nei prossimi giorni.