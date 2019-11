Totti e Ilary a letto insieme: il momento intimo diventa virale sui social

Ilary Blasi e Francesco Totti rappresentano una delle coppie più belle e più longeve appartenenti al mondo dello spettacolo. La showgirl e conduttrice e l’ex calciatore e dirigente della “Roma”, stanno insieme da quindici anni e hanno tre figli: Christian di quattordici anni, Chanel di tredici e Isabel di tre.

Nonostante siano passati tanti anni, il loro matrimonio procede a gonfie e vele e insieme ai loro figli vivono una vita come se fossero una famiglia normale. E’ questo probabilmente il segreto della loro unione, eppure loro personaggi normali non lo sono. Francesco è stato uno dei calciatori più importanti nell’epoca recente del calcio, ha sempre e solo indossato la maglia della “Roma” nell’arco di tutta la sua carriera, giurando amore eterno alla sua gente e ai colori giallo rossi.

Oggi nonostante abbia smesso con il calcio giocato è ancora amato e ammirato da tifosi e non. Ilary dal canto suo è una bravissima conduttrice, ha presentato programmi di punta dei palinsesti Mediaset, come “Le Iene” e il “Grande Fratello Vip” e ha da poco concluso la conduzione, in coppia con Alvin, di “Eurogames“, un moderno “Giochi senza frontiere“.

Francesco e Ilary liberi da impegni di lavoro e dopo aver festeggiato con amici e famiglia, i quattordici anni del primogenito Christian, sono volati a Londra con amici. E proprio a Londra è stata registrata una Instagram stories che sta facendo il giro del web. Dal profilo della conduttrice è apparsa una stories che la ritrae a letto con suo marito Francesco Totti.

All’interno dell’appartamento condiviso dall’intera comitiva, ognuno aveva la propria camera e un’amica ha immortalato i “capitani” mentre erano a letto insieme, dopo essere tornati alle 04:00 del mattino. Francesco è stato ripreso mentre dormiva beato, Ilary invece, visibilmente imbarazzata, si è coperta con il piumone. Le immagini hanno subito fatto il giro del web e ormai sono diventate virali.