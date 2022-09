Totti-Blasi, Facchinetti perde le staffe e finisce nei guai: "Rischio il posto, non mi frega un ca**o"

Ascolta questo articolo

Francesco Facchinetti ha perso la pazienza e ha mollato la diretta del programma “105 Kaos” che conduce su Radio105 insieme a Sabrina Scampini. Il gesto di nervosismo è stato provocato dal dover affrontare l’argomento che svetta su tutti i gossip e cioè il divorzio di Francesco Totti e Ilary Blasi.

Ogni trasmissione televisiva, rivista stampata o sito online, non può non menzionare l’avvenimento che innescando infinite discussioni in seguito alle forti dichiarazioni dell’ex capitano della Roma di questi ultimi giorni. Non tutti però sembrano propensi di dire la propria e uno di questi è Francesco Fachinetti.

Facchinetti abbandona la diretta su Radio105 per non parlare del caso Totti-Blasi

Il conduttore radiofonico, piuttosto che intervenire sull’argomento, ha preferito abbandonare la diretta senza pensare minimamente alle conseguenze che un gesto del genere potrebbe comportare: “Io non volevo parlare della questione non perché abbia qualcosa contro di loro ma perché non voglio parlare dei fatti degli altri. So che è un argomento di attualità e costume ma a me non frega un ca**o. Non parlo di queste cose piuttosto rischio il posto” ha poi dichiarato in una diretta Instagram.

Il programma “105 Kaos” va in onda da lunedì al venerdì dalle 18.00 alle 20.00 e il suo conduttore però deve essersi reso conto di aver esagerato e così ha pensato di chiedere scusa ai suoi radioascoltatori: “Chiedo scusa se me ne sono andato di punto in bianco dal programma, lo so che non è da professionisti” aggiungendo di essere pronto ad accettare qualsiasi conseguenza per il suo gesto, anche se al momento non è stato preso alcun provvedimento disciplinare.

Insomma, questa secca e decisa presa di posizione di Facchinetti sembra che sia derivata dal non voler parlare dei fatti degli altri, così come lui stesso ha dichiarato: “Non amo parlare dei fatti degli altri“. Decisione discutibile vista la sua professione, ma apprezzabile a livello umano.