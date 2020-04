Tori Spelling nella bufera: voleva farsi pagare dai fan per una videochat

Per gli adolescenti degli anni Novanta, Tori Spelling rimarrà per sempre l’ingenua e casta Donna Martin di “Beverly Hills 90210“, il più longevo e famoso teen drama che ispirò la nascita di altre serie televisive come “Party of Five” e “Dawson’s Creek”. Figlia del ricchissimo produttore Aaron Spelling, dopo la morte del padre più che per le interpretazioni cinematografiche, la 46enne attrice statunitense si è distinta per la sua scarsa capacità di gestire le proprie finanze.

Intenzionata a vivere tra agi e lussi, Tori Spelling ha dilapidato in maniera compulsiva l’eredità milionaria, tanto da aver collezionato non pochi guai finanziari. Sommersa dai debiti, si è quindi proposta di dar vita alla reunion di “Beverly Hills 90210”, un tentativo che non ha però del tutto convinto il pubblico, tanto da indurre la Fox a non mettere in cantiere la seconda serie.

Ciononostante, Tori Spelling rimane molto amata dai fan, che con assiduità continuano a seguirla su tutti i canali social. E proprio sul suo profilo Instagram, l’attrice ha condiviso un link attraverso il quale pubblicizzare un primo appuntamento online con i fan. Precisando che i posti disponibili per la videochat fossero solo 20, in molti si sono affrettati per incontrare virtualmente la loro star, attirati anche dall’idea di poter fare un selfie e ottenere la registrazione della chiacchierata.

In tutto ciò non ci sarebbe nulla di strano, se non fosse per un dettaglio che ha fatto infuriare i fan e più in generale il popolo del web: cliccando sul link suggerito, chi aspirava a poter incontrare Tori Spelling si è visto richiedere una fee di 95 dollari, circa 87 euro.

A quel punto la frustrazione degli internauti è esplosa: in molti si sono sfogati facendo presente che in un periodo di emergenza sanitaria come quello che stiamo vivendo, a fronte di coloro che muoiono per colpa del virus, qualcuno si inventa nuovi metodi per fare soldi alle spalle del prossimo. “Con il coronavirus che ci tiene tutti bloccati in casa, ci sono tantissimi artisti che fanno concerti gratis. E te invece chiedi dei soldi” è stato il commento indignato di un utente riportato dall’Independent.