Tony Colombo ci riprova e si sposa di nuovo: "Faremo una grande festa con carrozze e cavalli"

Diciamocelo chiaro, il matrimonio tra Tony Colombo e Tina Rispoli finora non ha avuto grandi consensi. Dopo lo sconcerto dei cittadini napoletani, c’è stato un gran parlare di festeggiamenti trash, tra mancanza di autorizzazioni, strade chiuse al traffico e inquinamento acustico. Ma ciononostante, il chiacchierato artista neomelodico è uno di quelli che non demorde e non getta la spugna.

In seguito alle accese polemiche scatenate dal suo dibattuto matrimonio del 28 marzo 2019, il 32enne palermitano – particolarmente amato dagli appassionati di musica neomelodica – ha infatti deciso di cimentarsi nell’organizzazione di una seconda cerimonia di nozze con la sua dolce metà Tina Rispoli.

Sebbene ci abbia già provato con un plateale matrimonio civile, finito male tra polemiche, sanzione pecuniarie e ospitate televisive, il romantico Tony Colombo ha dichiarato di volere anche il rito religioso. Starebbe organizzando, infatti, un’altra cerimonia nei minimi dettagli. Il cantautore, battezzato artisticamente da Mario Merola nel 1993, è pronto a sbalordire ancora una volta i suoi fans, con smodati festeggiamenti in pompa magna.

L’artista sarebbe in trattative per organizzare la sua seconda festa nunziale, che si celebrerà presumibilmente entro l’anno. Lui stesso ha confermato che in pentola bollono grandi preparativi: “Faremo un’altra grande festa, con carrozze e cavalli”. Ma dopo il clamore collettivo suscitato dal matrimonio civile del mese scorso, l’amministrazione del Comune di Napoli gli rilascerà gli opportuni permessi?

I coniugi Colombo vogliono riprovarci, sperando di non essere nuovamente ricoperti di improperi e insulti. Ma Napoli sembra sia ancora infuocata e, molto probabilmente, potrebbe non tollerare un’altra cerimonia all’insegna dell’esibizionismo e del caos. Tra gli impietosi commenti lasciati sui social network, spicca l’intervento di un utente indignato: “Come si permettono a dire che i matrimoni del sud all’80% sono così? Falsissimo, nemmeno se avessi tutti i milioni di Berlusconi farei una cafonata orribile di quel genere!”.