Toni Capuozzo, la pessima notizia in diretta Tv: "Ho paura, ecco cosa sta per accadere"

Ascolta questo articolo

In Italia in questi giorni ci sono molte preoccupazioni, a partire dalla crisi internazionale che si è scatenata ad Est dell’Europa, in Ucraina precisamente, crisi che sta tenendo sulle spine il mondo intero. La situazione infatti non accenna assolutamente a placarsi e la diplomazia internazionale sta cercando disperatamente di trovare una soluzione. Il Paese ucraino è entrato infatti in contrastato con la Russia. Ma ci sono altre situazioni che stanno generando apprensione tra la popolazione.

Tra queste c’è ovviamente la crisi economica provocata dalle ostilità in Ucraina e dalle conseguenti sanzioni che l’Occidente ha emanato nei confronti della Russia. La situazione in questione continua a tenere vivo il dibattito all’interno della pubblica opinione e della crisi in questione se ne parla anche nei talk show televisivi, come ad esempio “Quarta Repubblica”, condotto su Rete 4 dal giornalista Nicola Porro. Proprio uno degli ospiti nell’ultima puntata del programma andata in onda in queste ore ha espresso preoccupazioni per quanto sta accadendo.

“Ho paura”

Tra gli ospiti della puntata di “Quarta Repubblica” c’era Toni Capuozzo, che viene invitato spesso nella trasmissione di Porro e che già in passato aveva espresso le sue preoccupazioni circa la situazione in Ucraina. L’uomo ha espresso la sua opinione sulle ostilità che si sono create ad Est dell’Europa.

“Non mi convince la personificazione dei negoziati, l’Europa è schierata e la Nato è parte belligerante. L’Italia ha partorito una bozza di pace ma o dai le armi o fai il negoziatore. Io in autunno sono più preoccupato per noi che per i russi” – queste sono state le parole di Toni Capuozzo che hanno fatto presa anche negli ospiti in studio e tra i telespettatori.

Nel frattempo la crisi dura da oltre tre mesi e all’orizzonte non si vede uno spiraglio di fine di questa situazione, un tunnel in cui gli abitanti di quel Paese sono caduti e da cui non si riesce ad uscirne. Il presidente ucraino Zelensky ha chiesto a gran voce e più volte l’aiuto della NATO e dei suoi alleati.