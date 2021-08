Tommaso Zorzi, weekend in famiglia alle terme: c’era anche il fidanzato

E’ tempo di presentazioni in famiglia per Tommaso Zorzi. L’ex vincitore del Grande Fratello Vip sta tracorrendo alcuni giorni di relax in montagna insieme alla sua famiglia e al suo nuovo compagno, Tommaso Stanzani. I due hanno fatto coppia fissa per tutta l’estate, condividendo sui social molti scatti della loro love story.

Le cose tra il ballerino di Amici e Zorzi stanno andando a gonfie vele. I due sono ormai diventati inseparabili. Segno di una forte intesa e di un buon feeling, oltre naturalemnte al sentimento. L’ex allievo della scuola di talenti di Maria De Filippi sembra aver avuto un forte ascendente nei confronti di Tommy.

Per viversi questo amore, ma anche per disintossicarsi un po’ dai social, Zorzi ha deciso di smettere di pubblicare quotidianamente post e Instagram Stories. La coppia ha scelto di passare qualche giorno avvolti nella tranquillia dei monti in una località etrmale molto amoso. Stavolta ad accompagnarli nel viaggio anche la mamma e la sorella di Zorzi.

Sia Armanda Frassinetti che Gaia Zorzi si sono fatte notare durante l’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Di loro è piaciuto il garbo, la semplicit, ma anche l’eleganza e l’eccentricità. Cifre distintivie anche del più conosciuto Tommaso, che ha incantato tutti durante la sua permanenza nella casa più spiata d’Italia.

Negli ultimi mesi Gaia Zorzi ha annunciato di aver contratto il Covid-19. Dopo aver passato però un periodo di quarantena in autoisolamento domiciliare, la giovane si è rimessa completamente. Alfonso Signorini ha puntato gli occhi sulla sorella di Tommy, la cui effervescente energia piace e contamina tutti.

E chissà se tra le sorprese della nuova edizione del Grande Fratello Vip non ci sia anche lei. Nel frattempo la giovane prosegue con i suoi studi all’estero e con i suoi interessanti podcast sui social. Nel frattempo sono in tanti a scommettere che tra Tommy e Sarzani molto presto potrà scattare anche la convivenza.