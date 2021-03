Tommaso Zorzi torna a casa e riceve un regalo a sorpresa da Francesco Oppini

Sono passate appena poche ore dalla vittoria di Tommaso Zorzi al “Grande Fratello Vip“. Una vittoria sentita, che aleggiava nell’aria da qualche tempo, visti anche gli indici di gradimento del meneghino da parte del pubblico. Dopo i festeggiamenti a Roma, è giunto il momento per il meneghino di ritornare a casa.

In queste ora Zorzi ha avuto modo di riprendere la sua vita in mano, oltre che suoi social, tanto che aggiorna continuamente i suoi tanti fan (aumentati visibilmente nelle ultime ore). Viaggio da Roma a Milano per Tommy, alla volta di casa, dove ritroverà il calore e l’accoglienza festosa della sua famiglia.

Il ritorno di Tommy a Milano e il regalo inaspettato di Oppini

Sono passati infatti ben 6 mesi per Zorzi, nella casa più spiata d’Italia, 6 mesi di lontananza da casa, un periodo davvero lungo in cui non ha avuto modo di vedere la sua famiglia e i suoi affetti. Un’avventura che ha senza dubbio formato il meneghino, arricchendolo sia dal punto di vista professionale ma anche umano.

Ad aggiungere brio e festa al suo ritorno a casa è stato anche Francesco Oppini, il suo amico del cuore nella casa. Il figlio di Alba Parietti infatti ha voluto accogliere il vincitore del reality in maniera particolare, facendogli recapitare una casa una maestosa cassa di champagne.

Un gesto di certo che non è passato inosservato da parte dei fan e soprattutto da parte di Tommy, che ha anche fatto una dichiarazione ironica ma che ha celato un piccolo fondo di verità, sottolineando ancora una volta i sentimenti che prova verso il suo amico.

Ecco infatti cosa ha dichiarato Zorzi in merito al dono di Oppini: “Una cassa di champagne da Francesco Oppini, è il minimo che poteva fare per scusarsi di essere eterosessuale e impegnato“. I fan a questo punto si chiedono: come andrà avanti ora l’amicizia tra i due? Non resta che attendere per scoprirlo.