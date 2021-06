Tommaso Zorzi svela il nome di chi potrebbe vincere "L’isola dei famosi"

Ormai mancano pochissimi giorni per la puntata finale de “L’isola dei famosi“, il reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi insieme a Tommaso Zorzi, Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi. I sei finalisti scelti dal pubblico sono: Andrea Cerioli, Ignazio Moser, Matteo Diamante, Awed, Valentina Persia e Beatrice Marchetti.

In questi giorni Tommaso Zorzi, nella trasmissione radiofonica “Facciamo finta che” condotta insieme a Maurizio Costanzo e Carlotta Quadri su R101, parla delle previsioni sull’ultima puntata de “L’isola dei famosi”, in onda nella giornata del 7 giugno, svelando chi secondo lui potrebbe vincere la quindicesima edizione del reality.

Il pensiero di Tommaso Zorzi

Parlando dapprima del suo personaggio della settimana, Zorzi rivela che Orietta Berti è riuscita a conquistarsi questo premio grazie al suo prossimo featuring con Fedez e Achille Lauro con il brano “Mille” in uscita l’11 giugno su tutte le piattaforme di streaming. L’ex vincitore del “Grande Fratello Vip” sottolinea le aspettative molto alte su questo singolo, siccome potrebbe essere tutto, dal liscio all’heavy metal, e spera vivamente che il 2021 possa essere l’anno per L’usignolo di Cavriago.

Toccando poi l’argomento dedicato a “L’isola dei famosi” svela i suoi preferiti e chi secondo lui può riuscire a portarsi a casa il montepremi: “Siamo arrivati quasi agli sgoccioli. Secondo me vince Ignazio Moser oppure Beatrice che è rimasta zitta zitta, nell’altra isola, da sola per tutto il tempo, dimostrando di avere due attributi così E questa cosa a un televoto potrebbe giocarle a favore. Sì, io mi auguro vinca Beatrice“.

A oggi Beatrice Marchetti non sembra avere i favori dei pronostici, siccome Awed, Ignazio Moser e Andrea Cerioli per via dei loro follower su Instagram partono leggermente favoriti. Tuttavia ci sono ancora alcuni giorni prima che i telespettatori possano cambiare idea, e trattandosi di una finale molto equilibrata può succedere davvero di tutto.