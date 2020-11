Tommaso Zorzi scoppia in lacrime per il suo costume di Halloween

Il noto influencer di Instagram (il suo profilo personale conta la bellezza di un milione di followers) Tommaso Zorzi è uno dei concorrenti della quinta edizione del reality show condotto dal giornalista televisivo Alfonso Signorini “Il Grande Fratello Vip” più amato ed apprezzato dagli affezionati telespettatori del programma televisivo per il suo grande senso dell’umorismo e simpatia.

Ieri sera, sabato 31 ottobre 2020, i concorrenti hanno festeggiato tutti insieme Halloween. Doveva infatti essere una serata spensierata, in cui lasciarsi andare ai divertimenti travestiti in maschera, non lo è invece stata per il venticinquenne milanese che ha rievocato eventi difficili e particolarmente tristi del suo passato.

La produzione ha infatti fornito ai concorrenti dei travestimenti e a Tommaso Zorzi e alla compagna di avventura Stefania Orlando è stato dato il costume delle gemelline del noto film dell’orrore “Shining”.

I telespettatori non hanno particolarmente apprezzato questa scelta visto che il venticinquenne ha dovuto indossare un abito femminile, discorso poi rispreso dallo stesso Tommaso che ha sottolineato come il dover mettere vestiti da donna non l’abbia in nessun modo fatto sentire a suo agio e felice.

Il noto influencer ha infatti raccontato come in passato, durante gli anni di scuola, sia stato vittima di atti di bullismo, quando veniva preso in giro dai compagni di classe. L’aver indossato quel vestito durante la festa tema Halloween e aver sentito la fragorosa risata degli altri concorrenti dopo averlo visto vestito in abiti femminili gli ha infatti riportato alla memoria le prese in giro vissute da piccolo e si è infatti lasciato andare ad un pianto.

Tommaso è stato subito consolato dalla compagna di avventura Stefania Orlando che ha sottolineato come, ancora oggi, molte persone non si rendano conto delle difficoltà e sofferenze che determinati comportamenti possono causare in chi si trova a viverli in prima persona.