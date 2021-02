Tommaso Zorzi sarà il nuovo conduttore di "X Factor"? L’indiscrezione

Oramai manca poco più di una settimana alla fine del “Grande Fratello Vip“. Sono trascorsi più di 5 mesi da quando è iniziata l’avventura della casa più spiata d’Italia e sono rimasti davvero in pochi oggi a contendersi la finale. Di certo tra i finalisti più favoriti regnano, tra tutti, i nomi di Tommaso Zorzi insieme a Dayane Mello.

La finale sarà senza dubbio una puntata da non perdere; ad oggi non si riesce ancora a capire chi potrebbe essere il vincitore assoluto di questa edizione, però si può dire che il vincitore morale sarà senza dubbio Tommaso Zorzi. Il giovane influencer meneghino ha saputo conquistare tantissime persone, con la sua simpatia e la sua carica vitale.

In questi mesi il ragazzo ha saputo infatti conquistare migliaia di utenti sul web, facendosi conoscere giorno per giorno. Sono in tanti oggi che vogliono il giovane meneghino al timone della prossima stagione di “X Factor“. Dopo l’addio di Alessandro Cattelan, i fan dell’influencer hanno creato l’apposito hashtag #tzconducexfactor.

A chi chiede il motivo di questa euforia nei confronti di Zorzi, alcuni hanno tweettato: “Tommaso ha tutte le carte in regola per condurre uno spettacolo degno di nota: ha la presenza scenica, è brillante, colto, intelligentissimo, è un trascinatore e uno showman. Ha la vena artistica e trasforma in oro tutto quello che tocca. È il futuro“, richiedendo dunque a gran voce il volto del ragazzo alle prese con la conduzione del talent show succitato.

Sono stati svariati i momenti che hanno portato a pensare che la presenza di Zorzi a X Factor, potrebbe essere la diretta traduzione di un grande successo per lo spettacolo, ma ciò che ha definitivamente convinto il web circa la bravura di Zorzi è stato senza dubbio il “Late Show” condotto da Tommaso nella casa.

Lo show di Tommy ha fatto scattare lo share del GF Vip dal 2,82% al 4,7% e 374.000 spettatori su Mediaset Extra, un traguardo da tenerne senza dubbio conto. La produzione accoglierà la richiesta dei fan del meneghino? Non resta che attendere la fine del reality per scoprire le opportunità lavorative di Zorzi, una volta uscita dalla casa.