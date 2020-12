Tommaso Zorzi racconta la sua prima volta con un uomo e il ruolo dell’amica Aurora Ramazzotti

Prima ancora di entrare nella Casa del Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi ha rilasciato un’intervista al programma “Seconda Vita”, condotto da Gabriele Parpiglia e andato in onda l’altro giorno su Real Time (la replica è disponibile du Dplay). Tra i tanti argomenti trattati, l’influencer milanese ha parlato della sua prima volta con un uomo e di come ha rivelato ai suoi genitori di essere omosessuale.

In tutto ciò ha avuto un ruolo anche la sua migliore amica, Aurora Ramazzotti, che inizialmente gli ha fornito un alibi con la madre. Zorzi ha raccontato che si trovava all’estero e aveva cominciato a chattare con un ragazzo; si trattava dell’ex fidanzato di una sua amica, che poi si era scoperto omosessuale. Era così preso da lui che aveva deciso di tornare in Italia per conoscerlo.

La prima volta di Tommaso Zorzi: le bugie e poi la decisione di dire la verità

Così, fatto il biglietto, i due si erano incontrati e già in aeroporto era “scattato il limone”. Erano andati a casa di lui e lì avevano fatto l’amore. Due giorni dopo, Zorzi era tornato a casa e sua madre aveva trovato casualmente il biglietto dell’aereo dal quale si vedeva che era tornato due giorni prima; interrogato in merito, il gieffino aveva tirato in ballo la sua migliore amica, Aurora Ramazzotti, che di certo interrogata in merito lo avrebbe coperto.

Il caso volle quei giorni era nata la sorella di Aurora, la prima figlia di Michelle Hunzicker e Tommaso Trussardi, Sole. Così Zorzi aveva detto alla madre che era tornato prima in Italia per stare vicino alla sua amica in un momento così importante è bello. Tuttavia subito dopo aveva cambiato idea, decidendo di dire tutta la verità.

Così aveva mandato a entrambi i suoi genitori una mail nella quale confessava di aver trascorso un paio di giorni con un uomo e di essere omosessuale. Ma la mail era passata in sordina: sia sua madre che suo padre, infatti, avevano accettato la cosa senza fatica, considerandola normale.