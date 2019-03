Tommaso Zorzi pubblica un messaggio di una mamma: "Per colpa sua mio figlio è diventato omosessuale"

Tommaso Zorzi è molto attivo sui social e in tanti lo ricorderanno per la sua partecipazione alla trasmissione “Riccanza“. Il ragazzo ha voluto rendere pubblico un messaggio che gli è stato inviato da una mamma e che ha sollevato un polverone di critiche e indignazione.

Lo stesso Zorzi ha commentato tale messaggio con un lapidario “Italia, 2019“. Il post di Tommaso ben presto è diventato virale e in molti hanno voluto condividere queste parole per mettere in evidenza il loro dissenso e il loro stupore.

Ecco le parole della mamma nel messaggio inviato a Tommaso Zorzi

Il messaggio inizia così: “Buongiorno. Sono la mamma di … (un suo accanito “seguace”) che da quando ha iniziato a seguirla è completamente cambiato“, e già queste prime parole non promettono nulla di buono, ma sono niente rispetto a quello che ancora deve essere letto.

“Per colpa sua mio figlio è diventato omosessuale in quanto lei sponsorizza apertamente questo stile di vita deviato e contro natura” continua questa mamma, inconsapevole che da lì a poco il suo messaggio si sarebbe diffuso a macchia d’olio su internet.

Poi, per concludere quello che per molti è un delirio incredibile, arriva anche un rimprovero per Zorzi: “Non ha una coscienza? Non si rende conto dei danni che fa ai ragazzini che la seguono? Si faccia un esame di coscienza e si vergogni. Rovinare le famiglie in questo modo”. Tommaso replica a queste accuse con un semplice, ma incisivo: “Italia, 2019“.

In effetti, non serviva che il ragazzo rispondesse per le rime, più di quanto non abbia fatto, perché un’orda di followers si sono riversati sulla sua pagina Instagram e lo hanno difeso a spada tratta: “Benvenuti nel 1932, non ho parole”, “Che vergogna”, “Non ho parole”, questi sono solo alcuni dei tantissimi commenti di sdegno per ciò che è stato scritto dalla signora.