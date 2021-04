Tommaso Zorzi, pronto per lui un nuovo format su Italia 1?

Come ogni lunedì che si rispetti, il programma di TV8 “Ogni Mattina” torna a parlare di gossip, grazie all’esperto di settore Santo Pirrotta. In particolar modo di parla di un personaggio che in pochissimo tempo ha saputo acquisire un successo mediatico davvero notevole, ovvero di Tommaso Zorzi.

Il famoso influencer meneghino e vincitore del “Grande Fratello Vip” oggi appare più indaffarato che mai dal punto di vista lavorativo. Il ragazzo infatti dopo la vittoria del GF Vip si ritrova oggi a ricoprire il ruolo di opinionista de “L’isola dei famosi”; sono panni ovviamente che vanno stretti al giovane influencer, che ha fame di successo e notorietà ed ha tutte le carte in regola per conquistare i suoi obiettivi.

Il nuovo format capitanato da Tommy

Pirrotta ha spifferato che in realtà la Mediaset crede molto nel ragazzo, tanto che è in progetto di realizzare un format unicamente condotto dall’influencer, che avrà come principale obiettivo di avvicinare la fascia giovanissima a “Italia 1”, canale notoriamente dedicato ai più giovani.

Ecco cosa infatti è stato rivelato da Santo durante la sua rubrica gossip: “Rimaniamo in tema e parliamo sempre di Tommaso Zorzi. Vuoi sapere una cosa che mi ha rivelato il mio santo? Ma è segretissima. Devi sapere che presto lo vedremo con un programma tutto suo in prima serata su Italia 1. Promosso in prima serata. Lui realizza questo sogno. Aveva questo progetto del Late Show“.

Sant aggiunge qualcosa in più in merito alla questione, affermando che: “Si tratterebbe di un talk show generazionale. Anche perché la rete spera di far riavvicinare i giovani ad Italia 1, che da sempre è la rete dei giovani. E ti dirò di più, pare lo produrrà proprio lui“. Ovviamente per adesso sono solo indiscrezioni e voci di corridoio, ma non è da escludere che a breve sarà possibile vedere il meneghino a gestire la sua prima conduzione in assoluto.