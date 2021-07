Tommaso Zorzi preso di mira sui social ma lui reagisce e risponde a tono

Da quando è stato introdotta la proposta di legge del DDL Zan, è stato tutto un susseguirsi di scontri e diatribe intorno all’argomento, oggi così attuale e delicato, ovvero quello della difesa dei diritti di persone appartenenti alla categoria LGBTQ+. Non si placano i contrasti, i dissapori, le diatribe e gli scontri, e ne sa qualcosa il noto vincitore della scorsa edizione del “Grande Fratello Vip” Tommaso Zorzi, che di recente si è ritrovato protagonista di una nuova vicenda legata al tema.

In questi giorni infatti Tommy è stato letteralmente inondato da critiche e insulti per aver preso la sua posizione sul tema, ovviamente a favore del DDL Zan. Sembra però che alcuni elettori di un partito politico abbiano poco gradito le esternazioni dell’ex gieffino, tanto da inveire in malo modo contro la sua persona.

Zorzi preso di mira: la risposta a tono di Tommy

A questo giro però Zorzi ha preferito non ignorare gli insulti, rispondendo infatti a tono a tutti coloro che lo hanno criticato e preso di mira. Ecco infatti cosa ha pubblicato Zorzi tramite alcune storie Instagram: “Trovo sgradevole che uno dei primi partiti (ahimé) d’Italia ha una politica social da far invidia a un tredicenne immaturo qualunque…“.

In seguito l’influencer ha preferito chiudere l’argomento, evitando dunque di alimentare ancora di più la questione, prima che il tutto diventi ingestibile. Nelle storie si nota infatti che Zorzi ripiega su argomenti ben più leggeri, come la sua confessione di amare un programma televisivo americano “Vite al limite”.

Dal punto di vista amoroso invece sembra che le cose per Tommy vadano a gonfie vele con il Stanzani, mentre sono tantissime le offerte lavorative che Zorzi sta ricevendo in queste ultime settimane. Poco tempo fa infatti si vociferava di una programma targato Mediaset, condotto interamente dal ragazzo. Chissà quindi quali sorprese riserverà l’influencer per il futuro.