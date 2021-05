Tommaso Zorzi parla della sua vita privata: "Non sono fidanzato con nessuno"

Nelle ultime settimane sono circolate molte voci sulla vita privata di Tommaso Zorzi, l’ex concorrente della quinta edizione del “Grande Fratello Vip”. In primis, come riportato in esclusiva dal settimanale “Chi“, il gieffino è stato accostato al product manager Lorenzo Campi.

Sempre il settimanale diretto da Alfonso Signorini ha pubblicato alcune fotografie dell’influencer insieme a Tommaso Stanzani, il ballerino di “Amici di Maria De Filippi“, mentre si scambiano dei baci e delle coccole in un parco a Milano.

In un primo momento Tommaso Zorzi ha provato a ignorare le voci sulla sua vita privata, ove a causa delle malelingue si allontana da Instagram per un paio di settimane. Nell’ultima diretta de “Il Punto Z” però, incalzato da Andrea Zelletta, smentisce di avere un fidanzato, affermando però che non è più una persona sola e di essere quindi fiducioso per il futuro.

La precisazione di Tommaso Zorzi

“Non sono fidanzato. Hai visto cose? Allora guarda meno”. Inizia così il discorso di Zorzi con l’ex volto di “Uomini e Donne” che poi aggiunge: “Non sono fidanzato con nessuno. Però non sono nemmeno da solo. Sto conoscendo. Ho avuto anni di solitudine prima di adesso. Adesso forse la fortuna mi ha assistito e potrebbe essere diverso da prima. Ogni volta che lo dico mi porta sfortuna, quindi non dico altro”.

Proprio qualche ora prima della sua diretta su Mediaset Play ha voluto commentare i rumors di una presunta frequentazione con Tommaso Stanzani con delle stories pubblicate su Instagram: “La mia vita privata è solo mia. Se esco sui giornali è perché vengo fotografato. Non sono io a chiamare i paparazzi (…). Sarete i primi a sapere qualcosa quando ci sarà qualcosa da sapere, quando sarò serio e sicuro riguardo a quello che vi dirò”.