Tommaso Zorzi, nuovi progetti lavorativi: condurrà su R101 insieme a Maurizio Costanzo e Carlotta Quadri

Continua il periodo d’oro per Tommaso Zorzi, che dopo la vittoria della quinta edizione del “Grande Fratello Vip” si sta godendo i suoi numerosi impegni televisivi. L’influencer infatti è stato chiamato subito per diventare uno degli opinionisti de “L’isola dei famosi”, reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi, insieme a Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi.

Mediaset però sembra voler puntare ancora più forte su di lui, siccome gli ha affidato la conduzione del talk show “Il Punto Z” che va in onda prima sulla piattaforma di streaming Mediaset Play, anche se al momento i risultati ottenuti su Italia 1 sono molto deludenti. Zorzi poi viene chiamato sempre da Maurizio Costanzo come ospite fisso del “Maurizio Costanzo Show“, in cui vengono trattati numerosi temi anche molto importanti.

Un nuovo programma per Tommaso Zorzi

A questi numerosi impegni, nelle ultime ore, si è aggiunto un nuovo progetto per Tommaso Zorzi. Dal 3 maggio infatti condurrà, insieme a Maurizio Costanzo e Carlotta Quadri, il programma radiofonico “Facciamo finta che” in onda su R101, sancendo quindi il suo esordio in radio e andrà in onda dal lunedì al venerdì dalle ore 20 alle ore 21.

Con un comunicato pubblicato sul sito di R101, Maurizio Costanzo ha voluto parlare di questo nuovo progetto spiegando alcuni dettagli: “Raccontiamoci un momento migliore di quello che stiamo vivendo, usando l’immaginazione e la memoria di un piacevole passato e perché no, anche di un futuro prossimo. Facciamo finta che… tutto va ben”.

Insieme a Maurizio Costanzo, Tommaso Zorzi e Carlotta Quadri ci sono in studio lo psichiatra e Direttore di Riza Psicosomatica Raffaele Morelli, la storica che insegna diritto greco antico all’università degli studi di Milano Laura Pepe, il giornalista di “Dagospia” Gabriele Parpiglia, lo biologo e ornitologo Francesco Petretti a cui si aggiunge la cantante Madame Drusilla Foer.