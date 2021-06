Tommaso Zorzi geloso di Tommaso Stanzani: tutta colpa di Can Yaman

Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani non si nascondono più. Il vincitore del “Grande Fratello Vip” e il ballerino di “Amici” vivono la loro storia d’amore alla luce del sole. Un anno d’oro questo per Zorzi, sia dal punto di vista professionale che sentimentale. Se da un lato, dopo la vittoria al GF Vip per lui è stato tutto in discesa, dall’altro vive felice accanto a Stanzani e ha recuperato il rapporto con la sua amica Aurora Ramazzotti.

Adesso però tra i due innamorati vi è un po’ di “maretta”, tutta questione di gelosia. A quanto pare, Zorzi sarebbe geloso di Stanzani e seppur indirettamente c’entra l’attore turco Can Yaman. Attraverso il proprio profilo Instagram, l’influencer ha lanciato una pesante stoccata al suo compagno, mostrando nelle storie un messaggio inviato a Stanzani.

Nel messaggio Tommy mette in guardia il suo compagno, minacciandolo addirittura. Ma cosa è accaduto? A quanto pare il ballerino di “Amici” ha un debole per Yaman. “Amore, il prossimo like che metti a Can Yaman ti taglio….“, così ha scritto Zorzi. Tommy sarebbe geloso dei troppi like che il suo Tommy riserverebbe al compagno di Diletta Leotta.

Un amore quello tra i due ragazzi, nato per caso. Un approccio su Instagram, una chat di troppo e via via il loro amore è sbocciato. Si sono incontrati, conosciuti e hanno capito di essere fatti l’uno per l’altro. Ormai non si nascondo più e le paprazzate si sprecano. Sono diventati inseparabili Tommy e Tommy e con nonchalance lo evidenziano.

Finalmente Zorzi ha trovato la sua dimensione, dopo tanto peregrinare in amore. Lo stesso influencer aveva dichiarato quando era chiuso nella casa del GF, di aver molta difficoltà nel trovare l’amore vero. Adesso però pare ci sia riuscito e nonostante i due non abbiano mai ufficializzato la relazione, non hanno remore a mostrarsi in pubblico insieme.